Tin xe 1/9: Land Cruiser 300 có hybrid 457 mã lực, BYD thêm xe điện mới

(VTC News) -

Land Cruiser 300 bỏ máy xăng V6, thêm hybrid 457 mã lực

Sau lần tinh chỉnh công nghệ vào đầu năm 2025, mẫu SUV cỡ lớn lần này dự kiến có thay đổi đáng kể cả về trang bị lẫn hệ truyền động, với điểm nhấn là việc dừng phân phối động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên.

Thay thế cho động cơ cũ là hệ thống hybrid tự sạc i-Force Max, sử dụng công nghệ tương tự Lexus LX700h. Hệ truyền động kết hợp máy xăng V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện và hộp số tự động 10 cấp, cho tổng công suất 457 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Đây là mức sức mạnh lớn nhất từng xuất hiện trên dòng Land Cruiser. Cụm pin đặt dưới sàn khoang hành lý khiến dung tích bình nhiên liệu giảm từ 80 xuống 68 lít, đồng thời trọng lượng xe tăng thêm 170 kg. Tuy nhiên, cụm pin có vỏ chống nước và xe vẫn duy trì khả năng lội nước sâu 700 mm.

Tại Nhật Bản, hệ hybrid dự kiến có trên hai phiên bản ZX và GR Sport, đều bố trí 7 chỗ. Giá khởi điểm lần lượt từ 9,8 triệu yên và 10,2 triệu yên (khoảng 1,59 đến 1,66 tỷ đồng). Toyota cũng bổ sung PDA vào gói Toyota Safety Sense.

Song song đó, Land Cruiser 300 tiếp tục duy trì động cơ diesel V6 3.3L, công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Dải máy dầu có thêm bản GX giá từ 6,3 triệu yên, cấu hình 5 chỗ cùng trang bị cơ bản hơn.

Lexus GX550 thêm camera hành trình, làm mát ghế sau

Lexus GX550 chuẩn bị nhận đợt nâng cấp đầu tiên sau khoảng hai năm có mặt trên thị trường. Trong giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm, mẫu SUV hạng sang không thay đổi đáng kể về ngoại thất mà tập trung bổ sung trang bị tiện nghi và tăng cường khả năng vận hành địa hình.

Nhiều tính năng trước đây thuộc danh mục tùy chọn dự kiến được tiêu chuẩn hóa, gồm hệ thống camera hành trình tích hợp phía trước và sau, gương chiếu hậu kỹ thuật số sử dụng hình ảnh từ camera, chìa khóa Digital Key và bộ móc kéo phụ kiện đi kèm nắp che.

Cửa sổ trời toàn cảnh cũng có thể trở thành trang bị tiêu chuẩn trên một số cấu hình.

Thay đổi đáng chú ý trong khoang nội thất là hệ thống thông gió cho hàng ghế thứ hai. GX550 hiện chỉ có chức năng sưởi ghế sau, do đó trang bị mới giúp tăng tiện nghi cho hành khách và tạo sự đồng bộ hơn với Toyota Land Cruiser 250 dùng chung nền tảng tại thị trường nội địa.

Với phiên bản chuyên địa hình GX550 Overtrail+, Lexus dự kiến thay bộ lốp bốn mùa 18 inch bằng lốp off-road chuyên dụng. Kích thước lốp tăng từ 265/65R18 lên 265/70R18, với thành lốp dày hơn nhằm cải thiện khoảng sáng gầm và khả năng hấp thụ chướng ngại vật.

Lexus GX550 vẫn sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép cùng hệ dẫn động hai cầu. Thông tin chi tiết dự kiến được công bố tại Nhật Bản ngày 24/9/2026 trước khi xe bước vào sản xuất thương mại từ đầu tháng 10.

BYD chuẩn bị ra mắt Great Seagull lớn hơn

BYD đang chuẩn bị mở rộng dòng xe điện cỡ nhỏ bằng Great Seagull, mẫu hatchback mới có kích thước nằm giữa BYD Dolphin và Seagull. Seagull hiện là xe điện có giá thấp nhất của BYD tại Trung Quốc, đồng thời được bán ở một số thị trường quốc tế dưới tên Dolphin Surf hoặc Dolphin Mini.

Thông tin về phiên bản lớn hơn của Seagull bắt đầu xuất hiện từ tháng 7, khi hình ảnh mẫu xe mới được hé lộ. Tại Triển lãm ô tô Thành Đô, BYD xác nhận tên gọi Great Seagull và kế hoạch đưa xe ra thị trường trước cuối năm 2026.

Hồ sơ phương tiện năng lượng mới được cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt cũng cho thấy Great Seagull dài 4.205 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.570 mm và có chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với Seagull dài 3.780 mm, phiên bản mới dài hơn 425 mm.

Great Seagull có thể sử dụng động cơ điện công suất 95 kW, tương đương 127 mã lực, cao hơn đáng kể mức 55 kW, tương đương 75 mã lực của Seagull hiện hành. BYD chưa công bố dung lượng pin và giá bán, song mẫu xe mới được kỳ vọng sử dụng Blade Battery 2.0 cùng công nghệ Flash Charging.

Hình ảnh xuất hiện trước đó còn cho thấy khả năng xe có cảm biến LiDAR trên nóc, mở ra khả năng bổ sung các tính năng hỗ trợ lái và an toàn.

Trong khi đó, Seagull 2026 có hai tùy chọn pin 30,08 kWh và 38,88 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 305 km và 405 km theo chuẩn CLTC, với giá khởi điểm từ 69.900 nhân dân tệ (khoảng 270,9 triệu đồng).