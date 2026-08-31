Tin xe 31/8: Lynk & Co triệu hồi hơn 74.000 xe

(VTC News) -

Lynk & Co triệu hồi hơn 74.000 xe tại Trung Quốc

Tuy nhiên, hai mẫu xe Lynk & Co 900 và Lynk & Co 08 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam được xác nhận không nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Chương trình triệu hồi mang mã S2026M0112V do Zhejiang Geely Automobile triển khai từ ngày 24/8/2026, áp dụng cho 74.037 xe Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08 được sản xuất trong khoảng từ ngày 8/1/2025 đến 10/12/2025.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ biến động trong quy trình sản xuất của nhà cung cấp, khiến IC cấp nguồn bên trong cụm LiDAR có khả năng hư hỏng trong một số trường hợp.

Khi lỗi xảy ra trong lúc hệ thống hỗ trợ lái tích hợp hoạt động, khả năng nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý đối với một số loại đối tượng đặc biệt có thể bị hạn chế, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 900 được sản xuất trong năm 2026 và sử dụng cụm LiDAR thế hệ mới nên không thuộc diện triệu hồi. Trong khi đó, Lynk & Co 08 phiên bản bán trong nước không trang bị phần cứng LiDAR, thay vào đó sử dụng hệ thống camera và radar tương đương cấu hình tại châu Âu.

Lynk & Co Việt Nam cho biết vẫn hỗ trợ kiểm tra miễn phí nếu chủ xe có nhu cầu.

Chery Jetour Traveller 7 ra mắt với diện mạo mới

Thương hiệu Jetour thuộc tập đoàn Chery đã chính thức giới thiệu Chery Jetour Traveller 7 tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2026, đồng thời mở cọc mẫu SUV hạng D này tại thị trường Trung Quốc.

Dù có thêm số 7 trong tên gọi, Traveller 7 vẫn là SUV 5 chỗ; phiên bản 7 chỗ được bán riêng dưới tên Jetour Traveller Plus.

Tên gọi mới được cho là nhằm tạo khoảng cách với Jetour Traveller 8, mẫu xe cao cấp hơn cũng vừa ra mắt. Ở thị trường quốc tế, Traveller 7 tiếp tục được biết đến với tên Jetour T2.

Phiên bản nâng cấp thay đổi đáng kể diện mạo, nổi bật với đèn pha tròn thay cho thiết kế vuông trước đây, dải đèn nối ngang lưới tản nhiệt và dòng chữ Jetour được đưa lên nắp ca-pô. Những điều chỉnh này khiến tổng thể xe mang phong cách gần với Land Rover Defender hơn.

Khoang nội thất được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng hơn nhưng vẫn duy trì các nút bấm vật lý, núm xoay chọn 7 chế độ lái và nút X-Mode cho hệ dẫn động bốn bánh XWD. Xe còn có ghế chỉnh điện 10 hướng với massage 8 điểm, hệ thống âm thanh 23 loa và đèn viền 256 màu.

Traveller 7 có động cơ xăng 2.0L tăng áp, chuyển sang hộp số tự động 8 cấp. Bản hybrid sạc điện sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 782 mã lực, mô-men xoắn 835 Nm, phạm vi chạy điện 245 km theo CLTC và tổng phạm vi hoạt động 1.400 km.

Bentley Torcal lộ sức mạnh 850 mã lực trước ngày ra mắt

Bentley Torcal, mẫu SUV điện hoàn toàn mới của thương hiệu Anh, vừa xuất hiện thêm thông tin kỹ thuật trước thời điểm ra mắt chính thức vào ngày 23/9 tại London. Xe được định vị dưới Bentayga và là mẫu xe điện sản xuất thương mại đầu tiên của Bentley.

Torcal sử dụng nền tảng PPE của Tập đoàn Volkswagen, cũng là kiến trúc được Porsche áp dụng cho Cayenne Electric. Mẫu SUV được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 850 mã lực, tương đương 634 kW hoặc 862 PS.

Với sức mạnh này, xe được kỳ vọng có thể tăng tốc 0-96 km/h trong hơn 3 giây, trong khi tốc độ tối đa nhiều khả năng giới hạn ở 250 km/h.

Đáng chú ý, hệ truyền động của Bentley Torcal có sự chia sẻ phần cứng với các mẫu xe khác trong tập đoàn. Mô-tơ điện phía trước có nguồn gốc từ Audi Q6 e-tron, còn mô-tơ phía sau được lấy từ Porsche Cayenne Electric.

Xe sử dụng pin dung lượng 113 kWh, tương tự Cayenne Electric, với phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 595 km theo chuẩn WLTP. Torcal có trọng lượng khoảng 2.700 kg và được trang bị hệ thống treo khí nén, đánh lái bánh sau cùng thanh cân bằng chủ động.

Bên trong, xe sở hữu màn hình trung tâm dạng cong, hệ thống thay đổi không gian nội thất theo từng chế độ, ốp gỗ Ombre và vật liệu bọc từ 100% len Merino. Bentley xác nhận Torcal sẽ được bán song song với Bentayga, thay vì thay thế mẫu SUV hiện tại.