Tin xe 28/10: Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện, chờ ngày ra mắt tại Việt Nam

(VTC News) -

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện trên website Việt Nam

Hình ảnh và một số thông số kỹ thuật của Mazda CX-5 thế hệ thứ ba đã chính thức được đăng tải trên website của Mazda Việt Nam. Dù kế hoạch phân phối ban đầu dự kiến vào cuối năm 2026, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ chính thức mở bán từ đầu năm 2027.

Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên trang chủ của Mazda Việt Nam.

Mẫu SUV cỡ C được gia tăng mạnh mẽ về kích thước với chiều dài 4.690 mm (tăng 100 mm), chiều rộng 1.860 mm (tăng 15 mm) và chiều dài cơ sở 2.815 mm (tăng 115 mm), mang lại không gian cabin và khoang hành lý rộng rãi hơn đáng kể.

Ngoại hình xe giữ ngôn ngữ Kodo đặc trưng nhưng góc cạnh và khỏe khoắn hơn, kết hợp cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và dòng chữ MAZDA vắt ngang đuôi thay cho logo truyền thống.

Khoang lái của Mazda CX-5 thế hệ mới.

Nội thất xe chuyển sang phong cách tối giản và số hóa, loại bỏ hầu hết các phím vật lý để tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn có kích thước từ 12,9 inch đến 15,6 inch tùy phiên bản.

Chiếc CX-5 thế hệ mới từng xuất hiện tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.5L, hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động bốn bánh AWD. Về mặt an toàn, xe sở hữu gói i-Activsense cải tiến với camera 360 độ được bổ sung tính năng quan sát xuyên thấu khu vực gầm xe.

Mitsubishi Outlander sắp có bản nâng cấp off-road hầm hố

Mitsubishi vừa vén màn biến thể địa hình Outlander Diamond Trail Edition với diện mạo đầy cơ bắp trước thềm triển lãm SEMA. Những nâng cấp đáng giá trên phiên bản này đang gợi mở hy vọng cho khách Việt về một thế hệ Outlander mới đậm chất off-road sắp cập bến thị trường trong nước.

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition có diện mạo hầm hố, đậm chất off-road.

Ngoại thất xe được tinh chỉnh mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đen mờ, cản trước/sau làm mới, bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen đi kèm lốp đa địa hình Nexen Roadian ATX. Những thay đổi này giúp góc tới của xe tăng từ 18,3 độ lên 20,5 độ, trong khi góc thoát tăng từ 22,2 độ lên 23,1 độ.

Động cơ xe vẫn là loại 1.5L tăng áp mild-hybrid sản sinh công suất 174 mã lực và mômen xoắn 279 Nm, nhưng hệ dẫn động S-AWC đã được nâng cấp, bổ sung thêm chế độ lái Rock (Đá) độc quyền để tăng lực kéo.

Kia Carnival thế hệ thứ 5 lần đầu lộ diện chạy thử

Tại Hàn Quốc, nguyên mẫu chạy thử đầu tiên của dòng minivan Kia Carnival thế hệ thứ 5 vừa được bắt gặp tại một bãi đỗ xe ngầm. Do đang ở giai đoạn thử nghiệm sớm, mẫu xe vẫn sử dụng phần thiết kế và chi tiết đèn hậu dọc của thế hệ hiện tại để che giấu nền tảng khung gầm cùng phần cứng mới bên dưới.

Kia Carnival thế hệ thứ 5 hiện đang được chạy thử tại Hàn Quốc. (Ảnh: jhs_spyshot_official)

Chiếc xe thử nghiệm sử dụng bộ mâm 20 inch đa chấu vặn xoắn sơn đen bóng, đi kèm lốp Hankook Dynapro HPX kích cỡ 245/50 R20. Khoang lái dự kiến sẽ đón nhận bảng điều khiển mới với màn hình trung tâm 17 inch sử dụng hệ điều hành Pleos Connect.

Đáng chú ý nhất, thế hệ hoàn toàn mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid 1.6L tăng áp kết hợp hệ thống TMED-II, mang đến các tính năng vay mượn từ xe thuần điện như chế độ dùng điều hòa không nổ máy (Stay Mode).