Gian lận bảo hiểm tại Nhật Bản: Dùng ảnh xe hư hỏng do AI tạo làm bằng chứng giả

(VTC News) -

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, việc tạo ra bằng chứng giả trong các hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Nhật Bản.

Theo Kyodo News, nhiều trường hợp lợi dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh xe cộ nhằm dựng lên các vụ tai nạn giả mạo hoặc phóng đại thiệt hại từ những va chạm thực tế đã được ghi nhận.

Thủ đoạn của những kẻ gian lận bao gồm việc chỉnh sửa ảnh xe để tạo ra hình ảnh thiệt hại không có thật, hoặc làm giả báo giá sửa chữa và biên lai để yêu cầu chi trả. Điều đáng lo ngại là những hình ảnh này có độ chân thực cao, khiến việc phân biệt thật giả bằng mắt thường trở nên khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở bảo hiểm ô tô, tình trạng gian lận còn xuất hiện trong các hồ sơ bảo hiểm hỏa hoạn, nơi hình ảnh bị chỉnh sửa khiến người xem tin rằng đồ nội thất hoặc thiết bị gia dụng đã bị hư hỏng, trong khi thực tế không phải vậy. Những kẻ gian lận không chỉ đơn thuần khai báo thiệt hại mà còn tìm cách tạo ra bằng chứng hình ảnh để hồ sơ trở nên thuyết phục hơn.

Để đối phó với tình trạng này, các công ty bảo hiểm tại Nhật Bản đang tăng cường các biện pháp phát hiện gian lận. Sompo Japan, một trong những công ty bảo hiểm lớn, đã thành lập bộ phận chuyên trách xử lý yêu cầu bồi thường gian lận từ tháng 4/2025. Trong khi đó, Tokio Marine & Nichido cũng đã triển khai chức năng phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong ảnh gửi kèm hồ sơ bảo hiểm hỏa hoạn từ tháng 9/2026.

Tình trạng gian lận không chỉ diễn ra ở Nhật Bản. Tại Trung Quốc, một người đàn ông họ Đàm đã sử dụng AI để chỉnh sửa ảnh trái cây còn nguyên vẹn thành hình ảnh bị hư hỏng nhằm yêu cầu hoàn tiền mà không phải trả lại hàng.

Theo cơ quan tư pháp Trung Quốc, từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, người này đã thực hiện hơn 100 đơn hàng gian lận, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 16.070 nhân dân tệ (khoảng 62 triệu đồng). Cuối cùng, anh ta bị tuyên phạt 1 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ (hơn 19,3 triệu đồng) vì tội lừa đảo.

Sự phát triển của công nghệ AI đang đặt ra thách thức lớn cho ngành bảo hiểm, buộc các doanh nghiệp phải tìm ra những phương pháp mới để phát hiện và ngăn chặn gian lận.