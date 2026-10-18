Tin xe 18/10: Toyota tặng 2.000 áo phao, Porsche hé lộ siêu xe Mission S

(VTC News) -

Quỹ Toyota trao tặng 2.040 áo phao cứu sinh tại Đà Nẵng

Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp cùng Báo Dân trí, Cục Cảnh sát giao thông và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng 2.040 áo phao cứu sinh cho người dân cùng học sinh tại hai xã Đại Lộc và Hà Nha. Hoạt động có sự tham gia đồng hành của 14 đại lý Toyota trên cả nước, hướng đến mục tiêu hỗ trợ phương tiện bảo vệ thiết yếu và trang bị kỹ năng ứng phó với sự cố đường thủy cho cộng đồng tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Quỹ Toyota Việt Nam trao tặng 2.040 áo phao cứu sinh cho người dân tại xã Đại Lộc và Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh số lượng áo phao được bàn giao trực tiếp, chương trình còn trao tặng các phần quà hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Đây là hoạt động nối tiếp cam kết xã hội dài hạn của Quỹ Toyota Việt Nam, song song với các dự án xây dựng điểm trường vùng cao, công trình nước sạch và chương trình học bổng Vòng tay nhân ái dành cho con em nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Porsche ra mắt nguyên mẫu siêu xe Mission S sử dụng động cơ đốt trong

Porsche vừa giới thiệu mẫu xe concept Mission S tại New York (Mỹ), định vị ở phân khúc siêu xe thể thao động cơ đặt giữa nằm trên dòng 911.

Trái ngược với các mẫu concept thuần điện trước đó như Mission E hay Mission X, Mission S chỉ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, không trang bị pin điện hay hệ thống hybrid.

Porsche Mission S sẽ được đưa vào sản xuất đại trà thay vì giới hạn số lượng như mẫu 918 Spyder tiền nhiệm.

Thiết kế của Mission S mang nhiều chi tiết gợi nhớ các dòng xe biểu tượng của hãng như đèn tròn kiểu 911, nắp ca-pô phẳng từ chiếc GT1 và cánh gió sau lấy cảm hứng từ mẫu 959 năm 1986.

Khoang lái của xe lược bỏ hoàn toàn màn hình cảm ứng trung tâm, thay thế bằng khu vực gắn điện thoại và sử dụng cụm đồng hồ cơ học kết hợp màn hình hiển thị nhỏ.

Porsche Mission S nằm trong kế hoạch điều chỉnh chiến lược sản phẩm của Porsche khi nhu cầu tiêu thụ xe điện toàn cầu tăng chậm hơn so với dự kiến ban đầu.

Khoang nội thất của Porsche Mission S được tối giản hóa, hướng tới sự cơ học.

Golfer giành xe Maserati Grecale gần 4 tỷ đồng nhờ cú đánh Hole in One

Tại vòng chung kết giải Tan Son Nhat Golf Course Championship 2026 diễn ra ngày 16/10 ở TP.HCM, golfer Phạm Thành Giang đã xuất sắc giành giải thưởng Hole in One là một chiếc SUV hạng sang Maserati Grecale trị giá gần 4 tỷ đồng. Cú đánh thành công được ghi nhận tại hố 8D ở khoảng cách 163 yard, trong khuôn khổ sự kiện quy tụ hơn 300 người chơi tham gia tranh tài ở ngày thi đấu cuối cùng.

Maserati Grecale, phần thưởng Hole in One trị giá gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm ghi nhận golfer trúng xe Maserati Grecale nhờ cú đánh Hole in One tại chính hố 8D của sân golf Tân Sơn Nhất, sau thành tích tại giải HTV Swing Cup cuối năm 2025.

Mẫu SUV Grecale là dòng xe kết hợp giữa phong cách thể thao và tính đa dụng của thương hiệu xe sang nước Ý, hiện được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm từ 3,69 tỷ đồng.