Tin xe 13/9: BMW iX5 Hydrogen sắp sản xuất, Hyundai Creta thêm bản mới

(VTC News) -

BMW iX5 Hydrogen hướng tới sản xuất hàng loạt từ 2028

Xe được đặt mục tiêu tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây và đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 750 km.

Trọng tâm phát triển hiện tại là hệ thống pin nhiên liệu thế hệ thứ ba do BMW phối hợp với Toyota phát triển. Hệ thống này dự kiến được sản xuất tại nhà máy động cơ BMW ở Steyr, Áo.

Các nguyên mẫu đang được thử nghiệm trong nhiều điều kiện vận hành và môi trường nhằm đánh giá khả năng duy trì hiệu suất ổn định của cụm pin nhiên liệu, mô-tơ điện và bộ pin điện áp cao.

BMW iX5 Hydrogen sử dụng hệ thống lưu trữ hydro dạng phẳng Hydrogen Flat Storage, gồm 7 bình chứa áp suất cao 700 bar bằng vật liệu composite gia cường sợi carbon.

Cụm bình có thể chứa ít nhất 7 kg hydro và nạp đầy trong khoảng 5 phút. Với lượng nhiên liệu này, xe được kỳ vọng đạt khoảng 750 km, dù phạm vi thực tế còn phụ thuộc điều kiện vận hành và thông số cuối cùng của xe sản xuất.

Nếu kế hoạch được giữ nguyên, iX5 Hydrogen sẽ gia nhập danh mục sản phẩm G65 từ năm 2028.

Hyundai Creta Lounge Edition thêm màn hình cho hàng ghế sau

Hyundai Creta Lounge Edition vừa được bổ sung tại thị trường Ấn Độ, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn ở hàng ghế sau.

Phiên bản này nằm trong nhóm Lounge Edition mới cùng Hyundai Alcazar và Hyundai Creta Electric, với điểm nhấn là hệ thống giải trí dành cho hành khách phía sau.

Hyundai Creta Lounge Edition có màn hình giải trí phía sau kích thước 11,6 inch, hỗ trợ phát video trực tuyến, game tương tác, kết nối điện thoại và các ứng dụng được chứng nhận.

Hệ thống hoạt động cùng dàn âm thanh Bose 8 loa, gồm loa trung tâm phía trước và loa siêu trầm. Nội thất xe được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc, đèn viền Moonwhite, họa tiết ghế mới và tựa đầu hàng ghế sau mang logo Lounge.

Creta Lounge Edition được phát triển dựa trên phiên bản King, sử dụng hai cấu hình động cơ gồm máy xăng MPi 1.5L kết hợp hộp số IVT và máy dầu CRDi 1.5L đi cùng hộp số tự động.

Ngoại thất có thêm màu Golden Bronze, nhiều chi tiết sơn đen và bộ mâm hợp kim 18 inch màu đen nhám. Giá khởi điểm tại Ấn Độ là 1.922.000 Rupee, tương đương khoảng 576 triệu đồng.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung dùng máy V8 637 mã lực

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung là mẫu coupe hiệu năng cao được phát triển theo hướng ưu tiên khả năng vận hành trên đường đua nhưng vẫn được phép lưu thông trên đường phố.

Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, được nâng cấp để đạt công suất tối đa 637 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm trong dải 2.500-4.500 vòng/phút. Hệ thống ống xả titan Akrapovič được chế tạo riêng cho xe.

Mercedes-AMG loại bỏ hệ dẫn động bốn bánh Performance 4Matic+ trên CLE nguyên bản, chuyển sang dẫn động cầu sau kết hợp vi sai chống trượt điện tử.

Hộp số Speedshift TCT 9 cấp được hiệu chỉnh Launch Control cho cấu hình này. Hãng cho biết xe tăng tốc 0-200 km/h trong 11,4 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h, nhưng không công bố thời gian 0-96 km/h.

CLE 646 nhẹ hơn CLE 53 tới 170 kg nhờ loại bỏ hàng ghế sau, phần lớn vật liệu cách âm và một số trang bị tiện nghi.

Xe sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon, mâm rèn 20 inch với lốp 305/30 ZR20 phía trước và 335/30 ZR20 phía sau. Hệ thống phanh carbon-gốm có đĩa 16,5 inch phía trước và 14,2 inch phía sau.

Hệ thống khí động học tạo lực ép xuống hơn 249 kg ở tốc độ 310 km/h. Mercedes-AMG dự kiến chỉ chế tạo 30 chiếc thủ công tại Affalterbach và toàn bộ đã có chủ dù xe chưa ra mắt công chúng.