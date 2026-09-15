Lăn bánh 247 của Báo Điện tử VTC News được đề cử Car Choice Awards 2026

(VTC News) -

Chương trình Lăn bánh 247 của Báo Điện tử VTC News đang góp mặt tại hạng mục Top 5 nội dung ngành xe của Car Choice Awards 2026.

Video đề cử là “Skoda Kushaq thực sự ‘chuẩn Âu’ với giá 600 triệu đồng? - Đánh giá với road trip Phú Thọ”. Nội dung đặt câu hỏi liệu một mẫu SUV mang DNA châu Âu trong tầm giá 600 triệu đồng có phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Trong hành trình đầu xuân 2026, ê-kíp Lăn bánh 247 đưa Skoda Kushaq tới Phú Thọ, trải nghiệm những cung đường dốc quanh Đồi chè Long Cốc và khám phá không gian văn hóa Hát Xoan tại Đình Hùng Lô. Qua hành trình thực tế, video đánh giá khả năng vận hành của mẫu SUV, đồng thời khai thác khả năng thích nghi của một mẫu xe châu Âu với những cung đường và trải nghiệm thực tế.

Top 5 nội dung ngành xe 2026 là một trong các hạng mục của Car Choice Awards, tập trung vào những sản phẩm truyền thông và nội dung sáng tạo có sức ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Danh sách đề cử gồm các nội dung đến từ nhiều cơ quan báo chí, kênh chuyên ngành và nhà sáng tạo nội dung.

Car Choice Awards năm nay mở rộng việc ghi nhận không chỉ các mẫu xe mà còn cả nội dung, sự kiện và những dấu ấn của ngành xe.

BTC giải thưởng cho biết lựa chọn chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, hướng tới ghi nhận những xu hướng, sản phẩm và giá trị được cho là đang góp phần định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường.

Hệ thống gồm hơn 15 hạng mục, chia thành bốn nhóm chính gồm Xe Gia đình 2026, Xe Xu hướng 2026, Xe Phong cách 2026 và Dấu ấn của năm 2026.