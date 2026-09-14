Tin xe 14/9: Honda Passport nâng gầm, BYD lộ SUV đấu với Rolls-Royce

(VTC News) -

Honda Passport TrailSport 2027 tăng khoảng sáng gầm

Honda Passport TrailSport 2027 được nâng cấp tập trung vào khả năng vận hành địa hình, trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống treo được thiết kế lại và khoảng sáng gầm tăng lên 245 mm.

Mức này cao hơn 35 mm so với trước, đồng thời vượt các mẫu SUV thiên về off-road như Toyota 4Runner TRD, Subaru Outback Wilderness và Ford Bronco Sport Badlands Sasquatch.

Honda đã thiết kế lại 70% các thành phần của hệ thống treo chính, gồm lò xo, giảm xóc, tay đòn, thanh cân bằng và khớp nối, cùng các trục truyền động và khung phụ phía trước.

Nhờ khoảng sáng gầm lớn hơn, góc tiếp cận và góc thoát đều đạt 25°, tăng 2°; góc vượt đỉnh đạt 23°, tăng 3° so với trước. Hệ thống treo mới cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng vận động bánh xe khi đi địa hình và cảm giác, phản hồi từ vô-lăng.

Ngoại thất chỉ thay đổi nhẹ với đèn LED màu hổ phách tích hợp trên nắp ca-pô, ốp cua lốp mở rộng và tấm bảo vệ gầm trước góc cạnh hơn. Nội thất giữ nguyên nhưng vô-lăng sưởi và camera TrailWatch trở thành trang bị tiêu chuẩn. TrailWatch cung cấp bốn góc nhìn gồm trước, sau, hai bên và 360 độ.

Honda Passport TrailSport 2027 vẫn sử dụng động cơ V6 hút khí tự nhiên 3.5L, công suất tối đa 285 mã lực. Xe sẽ tới đại lý tại Mỹ vào cuối tháng 9/2026, nhưng giá chưa được công bố.

BYD thử sedan và SUV hướng tới Rolls-Royce

Thương hiệu xe sang Yangwang của BYD đang thử nghiệm một mẫu sedan cỡ lớn và một mẫu SUV mới tại Trung Quốc, với thiết kế gợi liên tưởng đến Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Cullinan.

Tên thương mại chính thức của hai mẫu xe chưa được công bố. Hình ảnh chụp lén cho thấy mẫu sedan có chiều dài cơ sở lớn và cửa sau mở ngược, trong khi mẫu SUV được thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cao tại Turpan.

Mẫu SUV mới có kiểu dáng bên hông thiên về xe đường trường thay vì phong cách off-road hầm hố như Yangwang U8 và U8L. Xe sử dụng mâm kiểu Maybach với lốp mỏng, đồng thời có cảm biến LiDAR đặt trên nóc, phía trên kính chắn gió.

Mẫu xe được kỳ vọng trang bị hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 600. Khoảng sáng gầm khi đỗ thấp hơn U8 và U8L, nhưng chưa rõ xe có sử dụng hệ thống treo điều chỉnh độ cao hay không.

Thông tin về hệ truyền động vẫn chưa được xác định. Nền tảng e4 của BYD hiện kết hợp bốn mô-tơ điện ở bốn bánh với động cơ tăng áp 2.0L đóng vai trò máy phát điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Trong khi đó, nền tảng e3 duy trì kết nối cơ học giữa động cơ và trục trước, đồng thời cho phép điều khiển độc lập hai bánh sau. Mẫu SUV mới có thể sử dụng e3 nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu khi chạy tốc độ cao trong thời gian dài.

Hai mẫu xe nhiều khả năng trở thành sản phẩm chủ lực của Yangwang ở phân khúc cao nhất của BYD, với cả lựa chọn PHEV và EV. Tháng 8/2026, Yangwang bàn giao 442 xe tại Trung Quốc.

Volvo XC40 2027 thêm màn hình 11,2 inch

Volvo XC40 2027 tiếp tục được duy trì sau nhiều năm có mặt trên thị trường, với loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và an toàn. Mẫu xe được sản xuất từ năm 2017 và từng nâng cấp vào năm 2022.

Ở lần cập nhật mới, phần đầu xe được thiết kế lại với đèn LED hình búa Thor, cản trước gọn hơn và lưới tản nhiệt mở rộng, sơn cùng màu thân xe.

Thân xe gần như giữ nguyên, nhưng có thêm mâm hợp kim 18, 19 và 20 inch; phần đuôi được chỉnh sửa với đèn hậu LED sắc nét hơn cùng các đường nét mới trên cửa cốp và cản sau.

Thay đổi đáng chú ý bên trong là màn hình cảm ứng trung tâm 11,2 inch, thay cho màn hình 9 inch trước đây. Hệ thống thông tin giải trí mới nhất của Volvo tích hợp Google Gemini, bên cạnh đế sạc không dây mới và hệ thống đèn nội thất được cải tiến.

Xe cũng có thêm các tùy chọn vật liệu như da Arianne Cardamom, ốp gỗ Brown Ash hoặc Black Ash và chi tiết bằng nhôm.

Về an toàn, Volvo XC40 2027 được bổ sung radar, camera phía trước mới và tổng cộng 12 cảm biến siêu âm. Hệ thống camera 360 độ tùy chọn có thể hiển thị hình ảnh 3D, trong khi Pilot Assist tùy chọn được bổ sung chức năng hỗ trợ chuyển làn.

Xe cũng có cảnh báo mở cửa và khả năng phát hiện nguy hiểm theo thời gian thực cho các chức năng phanh, đánh lái khẩn cấp.

Volvo XC40 2027 vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.0L kết hợp mild hybrid, với công suất thay đổi tùy thị trường. Xe dự kiến sản xuất tại Bỉ từ cuối mùa thu năm 2026 và bàn giao từ đầu năm 2027, giá bán sẽ công bố sau.