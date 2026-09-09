Tin nóng thế giới hôm nay 9/9: Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 9/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, Washington phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran, những diễn biến mới trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh quốc tế bên cạnh xung đột Nga - Ukraine.

Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo

Lực lượng chức năng Thái Lan và Hàn Quốc phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Thái Lan, bắt giữ 13 nghi phạm và thu giữ thông tin của hơn 1.000 công dân Hàn Quốc được cho là mục tiêu của nhóm này.

Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) cho biết chiến dịch được lực lượng trấn áp tội phạm công nghệ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc triển khai tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan ngày 1/9. Đường dây bị phát hiện thuê một biệt thự cao cấp làm địa điểm hoạt động.

Lực lượng chức năng bắt giữ các nghi phạm trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Thái Lan. (Ảnh: Cục Điều tra trung ương Thái Lan)

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 51 thiết bị điện thoại qua giao thức Internet (VoIP), 20 máy tính, 20 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phục vụ liên lạc và kết nối mạng. Đáng chú ý, giới chức phát hiện nhiều kịch bản lừa đảo bằng tiếng Hàn, tài liệu giả mạo giấy tờ của cơ quan chức năng Hàn Quốc và danh sách thông tin của hơn 1.000 công dân nước này.

Theo Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng CIB, các nghi phạm giả danh công tố viên Hàn Quốc để gọi điện cho nạn nhân, thông báo họ có liên quan đến các vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ việc xác minh nguồn gốc tài sản.

Đường dây hoạt động từ 7h đến 14h các ngày làm việc trong tuần, tương ứng 9h đến 16h tại Hàn Quốc, nhằm tạo cảm giác các cuộc gọi được thực hiện trong giờ hành chính của cơ quan chức năng. Nhóm này được cho là bắt đầu hoạt động tại Thái Lan khoảng 6 tháng trước và thường xuyên thay đổi địa điểm, trung bình khoảng 2 tháng một lần để tránh sự truy quét.

Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân ở Jordan

Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan để đáp trả việc Washington tấn công các tàu chở dầu của Tehran ở Vịnh Ba Tư, khiến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo các nguồn tin, ít nhất 20 tên lửa được phóng nhằm vào hai căn cứ không quân Muwaffaq Salti và Prince Hassan ở Jordan. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào 3 tàu dân sự của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Bầu trời Jordan rực sáng sau đòn tấn công tên lửa của Iran. (Ảnh: RT)

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không Patriot của Jordan liên tục khai hỏa để đánh chặn các mục tiêu trên không. Một số tài khoản tình báo nguồn mở (OSINT) nhận định các mục tiêu có thể bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran, song thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố mọi hành động nhằm vào lợi ích và an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ hơn.

Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran trong ngày 8/9, sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hai lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến Mỹ trong hai ngày trước đó.

Theo CENTCOM, các tàu chở dầu M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 và M/T Riesco của IRGC bị tấn công tại Vịnh Oman, trong khi tàu M/T Derya bị phá hủy gần đảo Kharg. Các cuộc tấn công được thực hiện sau khi thủy thủ đoàn được yêu cầu rời khỏi tàu.

Tàu chở dầu Iran bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 5/9, CENTCOM cho biết Mỹ cũng tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran sau khi tên lửa đạn đạo được phóng về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ. Hai tàu chở dầu bị vô hiệu hóa, trong khi tàu thứ ba không chở dầu bị phá hủy sau khi thủy thủ đoàn được yêu cầu bỏ tàu.

Cuộc đối đầu trên biển đang trở thành một mặt trận ngày càng quan trọng trong xung đột kéo dài tại Trung Đông. Mỹ duy trì các biện pháp phong tỏa đường biển nhằm hạn chế hoạt động vận chuyển đến và đi từ các cảng của Iran, trong khi Tehran áp đặt các biện pháp kiểm soát riêng đối với hoạt động qua eo biển Hormuz.