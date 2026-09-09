Video khoảnh khắc núi lửa Indonesia phun trào, dung nham đỏ rực, tia sét xé trời

(VTC News) -

Khoảnh khắc núi lửa Indonesia phun trào dữ dội.

Indonesia ghi nhận hoạt động mạnh của núi lửa Anak Krakatau trong đầu tháng 9. Hình ảnh quay từ chiếc thuyền ngoài khơi ngày 5/9 cho thấy cột khói và tro bụi lớn bốc cao, kèm những tia sét lóe lên quanh miệng núi lửa.

Anak Krakatau nằm giữa đảo Java và Sumatra, phun trào liên tiếp từ cuối ngày 4/9, khiến tro bụi bao phủ nhiều khu vực và ảnh hưởng hoạt động hàng không. Đến ngày 7/9, 7 sân bay Indonesia, trong đó hai sân bay phục vụ Jakarta đóng cửa, hơn 2.300 chuyến bay bị hủy hoặc chậm.

Các chuyến bay đến và đi từ Jakarta cùng một số khu vực lân cận được nối lại ngày 8/9, sau hai ngày gián đoạn do tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau, khiến gần 3.000 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho biết, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma và ba sân bay khu vực mở cửa trở lại sau khi được xác nhận đủ an toàn. Các hãng hàng không được yêu cầu kiểm tra máy bay trước khi khai thác, trong khi phi hành đoàn phải lưu ý các vùng trời hạn chế do tro núi lửa.

Núi lửa Anak Krakatau phun dung nham và tro bụi.

Ngày 8/9, Anak Krakatau vẫn hoạt động mạnh với 4 đợt phun trào từ sáng đến trưa, trong đó 2 đợt gần nhất kéo dài 19 và 17 giây. Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết hoạt động núi lửa đã chuyển trở lại dạng Stromboli, với các vụ nổ gián đoạn phun dung nham, tro và vật liệu nóng.

Hai ngày đóng cửa sân bay 6-7/9 làm gián đoạn gần 2.961 chuyến bay, trong đó 622 chuyến quốc tế, ảnh hưởng khoảng 341.000 hành khách. Một số trường học tại khu vực phủ tro cũng được phép chuyển sang học trực tuyến.

Anak Krakatau vẫn ở mức cảnh báo cao thứ hai. Giới chức khuyến cáo người dân, du khách và ngư dân không đến gần miệng núi lửa trong phạm vi 3 km. Năm 2018, một vụ sạt lở do hoạt động của núi lửa này gây sóng thần, khiến ít nhất 430 người thiệt mạng.