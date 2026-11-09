Tin nóng thế giới hôm nay 9/11: Ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 9/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến vụ lực lượng Houthi tấn công tòa nhà của tập đoàn dầu khí Aramco tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), khiến công trình bị hư hại; Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị APEC, trong khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn chưa đạt được đột phá.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia Jensen Huang sau bê bối tình ái.

Houthi tấn công tòa nhà Aramco tại Ả Rập Xê Út

Tòa nhà chọc trời có văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco tại thủ đô Riyadh bị hư hại.

Ngày 9/11, truyền thông quốc tế đưa tin một tòa nhà chọc trời có văn phòng của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco tại thủ đô Riyadh bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của lực lượng Houthi tại Yemen.

Tòa nhà Aramco nằm trong Khu Tài chính King Abdullah (KAFD) ở Riyadh. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tầng của công trình bị vỡ cửa kính, một phần mặt ngoài bằng kính bị phá hủy, để lộ các kết cấu bên trong.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út xác nhận một tòa nhà hành chính thuộc Aramco trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công, nhưng khẳng định thiệt hại chỉ ở mức nhỏ do các mảnh vỡ rơi xuống. Vụ việc không gây thương vong.

Lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa, trong đó có hai quả hướng về thủ đô Riyadh, cùng các vật thể bay nhằm vào tỉnh miền Đông và những khu vực phía Nam. Vụ tấn công diễn ra sau hàng loạt cuộc không kích gây thương vong tại Yemen.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh lực lượng Houthi đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và các mục tiêu quân sự của Ả Rập Xê Út.

Ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại APEC

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề APEC.

Theo ông Trump, các cuộc thảo luận có thể tập trung vào vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và nỗ lực chấm dứt các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

Phát biểu với báo giới trước khi rời bang Florida trở về Washington, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại thành phố Thâm Quyến. Ông bày tỏ kỳ vọng có thể gặp cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc gặp có thể đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa và những thách thức an ninh quốc tế, đặc biệt là nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Iran.

Trước đó, hồi tháng 10, ông Trump từng đề xuất tổ chức đàm phán ba bên với Nga và Trung Quốc về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề cập khả năng sử dụng một cuộc gặp ba bên để thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Trump lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia sau bê bối tình ái

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi CEO Nvidia Jensen Huang là một “người tốt” và cho rằng ông nên tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới, sau khi xuất hiện thông tin ông Huang từng có quan hệ tình ái với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên trước khi trở về Washington, ông Trump cho biết chưa trực tiếp trao đổi với CEO Nvidia về vấn đề này. “Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng bạn chẳng bao giờ biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Jensen Huang.

Khi được hỏi liệu Jensen Huang có nên tiếp tục giữ chức CEO Nvidia hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ là có. Chắc chắn rồi”. Cùng ngày, Nvidia cho biết hội đồng quản trị công ty sẽ tiến hành điều tra nội bộ nhằm xác định liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Khi được hỏi liệu có đưa Jensen Huang cùng tham gia chuyến công du châu Á vào cuối tháng 11 hay không, ông Trump cho biết chưa rõ về kế hoạch cụ thể nhưng khẳng định sẽ đưa CEO Nvidia đi cùng. “Tôi chưa nghe nói ông ấy đã làm điều gì sai trái cả”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ chưa thể tạo đột phá trong đàm phán với Iran

Ngày 9/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển đáng kể, đồng thời hai bên vẫn chưa tiến gần tới khả năng đạt được một bước đột phá.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Paris (Pháp) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Rubio cho biết hiện chưa có kết quả cụ thể nào từ tiến trình đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

“Tôi không có bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với Iran để thông báo với các bạn. Có thể thấy một số thông tin đã được công bố. Một số quốc gia vẫn đang tiếp tục tiếp xúc với Iran và đưa ra những ý tưởng khác nhau, nhưng tôi không cho rằng chúng ta đang đứng trước một bước đột phá”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Dù vậy, ông Rubio nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết những bất đồng, trong đó có xung đột với Iran, thông qua biện pháp ngoại giao.

“Tổng thống luôn muốn giải quyết vấn đề này cũng như mọi vấn đề khác bằng con đường ngoại giao. Đáng tiếc là đôi khi điều đó không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu vẫn còn cơ hội, chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy”, ông Rubio khẳng định. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho rằng những yêu cầu mà Iran đưa ra trong quá trình đàm phán với Washington hiện không thể chấp nhận, thậm chí thiếu tính thực tế.