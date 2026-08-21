Tin nóng thế giới hôm nay 21/8: 14.000 ca tử vong ở Đức liên quan nắng nóng

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 21/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine từ chức, Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, nắng nóng khiến khoảng 14.000 người tử vong tại Đức và Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông bán đảo.

14.000 ca tử vong liên quan nắng nóng ở Đức

Ngày 20/8, giới chức y tế Đức cho biết khoảng 14.000 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng từ đầu mùa hè đến ngày 9/8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này, vượt kỷ lục khoảng 8.900 ca của năm 2018.

Đỉnh điểm xảy ra vào tuần cuối tháng 6, khi nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40°C, khiến hơn 9.600 người tử vong chỉ trong 7 ngày. Người từ 75 tuổi trở lên chiếm khoảng 3/4 số ca tử vong.

Khoảng 14.000 người tại Đức tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia cho biết nắng nóng có thể làm trầm trọng thêm bệnh tim mạch, hô hấp và nhiều bệnh nền, đặc biệt ở người cao tuổi.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều nước châu Âu. Pháp có hơn 7.300 ca tử vong cao hơn mức thông thường trong các đợt nắng nóng từ cuối tháng 5 đến tháng 7, trong khi Tây Ban Nha ước tính gần 4.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng từ đầu tháng 6.

Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine từ chức

Ngày 20/8, Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine (DPA) Arsen Zhumadilov thông báo sẽ từ chức và ngày 31/8 là ngày làm việc cuối cùng. Ông cho biết quyết định được đưa ra từ tháng 6 và hoàn toàn xuất phát từ cá nhân.

Thông báo được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine Arsen Zhumadilov.

Theo ông Zhumadilov, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Mua sắm Y tế Nhà nước Ukraine Oleh Klots sẽ tạm thời điều hành DPA cho đến khi có người kế nhiệm chính thức.

Ông Zhumadilov được bổ nhiệm đứng đầu DPA từ tháng 3/2025. Đến tháng 5/2026, ông bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong một vụ bê bối liên quan đến hoạt động mua sắm quốc phòng. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mỹ muốn áp trừng phạt “khắc nghiệt nhất lịch sử” với Iran

Ngày 20/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo về một “cuộc chiến kinh tế”.

Ông Bessent cho biết Mỹ sẽ kết hợp phong tỏa Iran với các biện pháp trừng phạt mới và dự kiến công bố thêm chi tiết vào ngày 24/8. Washington cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác, trong bối cảnh nước này là khách hàng lớn nhất của dầu Iran.

(Ảnh minh họa)

Iran chỉ trích các biện pháp của Mỹ, cho rằng chúng gây tổn hại đến người dân và đe dọa chủ quyền kinh tế của các quốc gia khác. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cáo buộc Washington sử dụng chính sách trừng phạt để chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề kinh tế trong nước.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh các thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi tháng 4 và tháng 6 đều nhanh chóng đổ vỡ, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Iran hiện đàm phán với Oman về cơ chế quản lý hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này.

Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo

Ngày 20/8, Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Các tên lửa được cho là bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội nước này đang tăng cường giám sát và phối hợp với Mỹ, Nhật Bản để duy trì trạng thái sẵn sàng.

Tên lửa Triều Tiên được phóng trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (UFS). (Ảnh: Reuters)

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các vụ phóng không gây ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với nhân sự, lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh, đồng thời khẳng định Washington vẫn duy trì cam kết bảo vệ khu vực.

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay. Trước đó, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 12/8.

Trong ngày 20/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul để trao đổi về quan hệ song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng, tạo điều kiện nối lại đối thoại và khôi phục lòng tin nhằm hướng tới hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo.