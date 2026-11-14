Tin nóng thế giới hôm nay 14/11: Mỹ thu hồi 300.000 visa, chặn du lịch sinh con

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/11, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ thu hồi hơn 300.000 thị thực, Elon Musk kêu gọi phục chức cho cựu CEO Nvidia Jensen Huang, vụ tàu chở dầu đâm chìm tàu du lịch ở New Orleans và nguy cơ sụp đổ của chính phủ Hà Lan do bất đồng về chính sách thuế.

Mỹ thu hồi 300.000 thị thực

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã thu hồi 300.000 visa kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, trong đó hơn 4.000 trường hợp liên quan đến hoạt động du lịch sinh con.

“Chúng tôi đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh biên giới và an ninh quốc gia”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông báo gửi Al Jazeera.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng phần lớn các trường hợp bị thu hồi visa liên quan đến hành vi phạm tội, những lo ngại về an toàn công cộng, vi phạm quy định nhập cư, gian lận hoặc khai báo sai sự thật. Một số trường hợp khác bị hủy visa sau khi cơ quan chức năng phát hiện thông tin cho thấy người sở hữu không còn đáp ứng điều kiện nhập cảnh hoặc lưu trú tại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh thực thi chính sách nhập cư. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, hơn 4.000 visa bị thu hồi thuộc về những người nước ngoài tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động du lịch sinh con. Đây là hình thức công dân nước ngoài đến Mỹ với mục đích sinh con để đứa trẻ có cơ hội được hưởng quốc tịch Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc lợi dụng visa để thực hiện hoạt động du lịch sinh con là một trong những vấn đề cần tăng cường kiểm soát, đặc biệt đối với các trường hợp gian lận hoặc khai báo không trung thực về mục đích nhập cảnh.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ công bố số liệu về những hành vi vi phạm dẫn đến quyết định thu hồi visa. Theo đó, 25% trường hợp trong thống kê được cung cấp liên quan đến hành hung và các hành vi phạm tội tương tự, trong khi 22% liên quan đến lái xe khi chịu ảnh hưởng của rượu hoặc chất kích thích. Có 7% trường hợp liên quan đến trộm cắp và 7% khác liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Elon Musk kiến nghị phục chức cho Jensen Huang

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, đồng thời cho biết ông đã ký một bản kiến nghị yêu cầu phục chức cho nhà đồng sáng lập Nvidia.

“Một bản kiến nghị yêu cầu phục chức cho Jensen đang được triển khai và tôi cũng sẽ ký vào đó”, Elon Musk viết trên mạng xã hội X.

Hiện chưa rõ Musk đã ký vào bản kiến nghị nào. Tuy nhiên, tên của ông cùng nhiều lãnh đạo công nghệ nổi tiếng khác xuất hiện trên trang web standwithjensen.com. Bản kiến nghị đăng trên trang này đã thu hút hàng nghìn chữ ký, với nội dung: “Chúng tôi lo ngại rằng Jensen đã bị cách chức mà không trải qua một quy trình xem xét công bằng và thực chất”.

Elon Musk kiến nghị phục chức cho Jensen Huang. (Ảnh: AP)

Theo thông tin được tạp chí Wired đăng tải ngày 12/11, một lời kêu gọi đưa Huang trở lại vị trí lãnh đạo đã được lan truyền trong nội bộ Nvidia, thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn trong số đó ủng hộ ông trở lại.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Huang rời vị trí CEO, sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài luồng với cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Ngoài Alice Huang, một số nguồn tin cho rằng ông còn có mối quan hệ thân mật với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách y tế của Nvidia, và một nhân viên khác tại công ty.

Tàu chở dầu đâm chìm tàu du lịch ở Mỹ

Ngày 13/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên sông Mississippi, đoạn qua thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Tàu chở dầu Atlantic Asphalt va chạm với tàu du lịch American Heritage đang neo đậu, khiến con tàu chở khách bị nghiêng và chìm xuống nước.

Hãng tin AP dẫn thông tin ban đầu cho biết tàu chở dầu Atlantic Asphalt có dấu hiệu trục trặc về hệ thống lái, trước khi đâm vào tàu du lịch. Theo Đại úy Melanie Burnham thuộc Tuần duyên Mỹ, tàu chở dầu Atlantic Asphalt dường như đã “mất kiểm soát”.

Tàu du lịch American Heritage bị nghiêng, dần chìm xuống nước. (Ảnh: AP)

Trong đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường, có thể nghe rõ tiếng kim loại rít chói tai khi hai con tàu va chạm. Sau đó, ít nhất 12 người mặc áo phao được nhìn thấy đang được kéo lên khỏi mặt nước, trong khi những hành khách khác cố trèo qua lan can của con tàu đang nằm nghiêng trên sông Mississippi.

Thị trưởng Moreno cho biết các hành khách bắt đầu rời tàu sau cú va chạm đầu tiên. Tuy nhiên, con tàu sau đó bắt đầu chìm dần, cuối cùng “nghiêng hẳn sang một bên rồi lật úp”.

Theo bà Moreno, lực lượng cứu hỏa New Orleans lập tức có mặt tại hiện trường sau vụ va chạm. Các nhân viên cứu hộ sử dụng thang bắc từ cầu cảng để tìm cách giải cứu những người mắc kẹt. Ngoài ra, nhiều tàu thuyền khác đang hoạt động trên sông Mississippi cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ, đưa những người gặp nạn lên khỏi mặt nước.

Chính phủ Hà Lan nguy cơ tan rã

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten ngày 13/11 tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo hai đảng đối tác trong liên minh cầm quyền, nhằm giải quyết những bất đồng ngày càng gay gắt liên quan đến kế hoạch thuế của chính phủ.

Cuộc họp kéo dài nhiều giờ trong bối cảnh chính phủ đứng trước nguy cơ tan rã, dù mới hoạt động chưa đầy 9 tháng trong nhiệm kỳ dự kiến kéo dài 4 năm.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Jetten cho biết các bên nhất trí tiếp tục đàm phán trong những ngày tới để tìm giải pháp duy trì liên minh. Tuy nhiên, ông thừa nhận mối quan hệ giữa các đảng đang gặp nhiều vấn đề cần giải quyết.

Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. (Ảnh: AP)

“Thời gian gần đây đã có những điều tích cực, nhưng cũng có những vấn đề chưa được giải quyết tốt, và điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Tình hình này có thể và cần phải được cải thiện, cả về nội dung chính sách, phương diện chính trị lẫn quan hệ cá nhân. Điều này đòi hỏi những cuộc thảo luận mang tính căn bản, và chúng tôi đã bắt đầu tiến hành từ hôm nay”, ông nói.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau tuyên bố của Thủ tướng, bà Dilan Yesilgoz-Zegerius, lãnh đạo đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) cánh hữu, công khai chỉ trích mô hình chính phủ hiện tại.

“Theo quan điểm của chúng tôi, thử nghiệm về một chính phủ thiểu số đã thất bại. Không thể tiếp tục theo cách này. Cần phải có những điều chỉnh và về lý thuyết, những điều chỉnh như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được”, bà tuyên bố.