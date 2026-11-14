Hành khách mắc kẹt nhiều giờ, sân bay Mỹ hỗn loạn vì sự cố kiểm soát không lưu

Dù FAA đã cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại từ tối 13/11 nhưng các hãng hàng không chưa thể lập tức khôi phục lịch trình bình thường. Việc điều phối lại máy bay, phi hành đoàn và bố trí cửa đỗ tại các sân bay có thể kéo dài trong nhiều ngày. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy dự đoán hoạt động hàng không Mỹ sẽ trở lại bình thường trước cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn vào cuối tuần tới. (Ảnh: Reuters)