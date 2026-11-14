Hành khách mắc kẹt nhiều giờ, sân bay Mỹ hỗn loạn vì sự cố kiểm soát không lưu

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Mỹ điều tra nghi án phá hoại khiến hàng không tê liệt sau sự cố Microsoft
Hàng loạt cơ quan an ninh hàng đầu nước Mỹ, trong đó có FBI và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), vào cuộc điều tra sự cố khiến hệ thống hàng không Mỹ tê liệt.
Mỹ dỡ lệnh đình chỉ bay toàn quốc sau hơn 4 giờ hỗn loạn
Cục Hàng không Liên bang Mỹ dỡ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc sau hơn 4 giờ, nhưng hàng nghìn chuyến bay vẫn có nguy cơ bị gián đoạn.
Jensen Huang lừa dối lãnh đạo về quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc?
Cựu CEO Nvidia, ông Jensen Huang, bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho lãnh đạo để che giấu quan hệ ngoài luồng với nữ doanh nhân Trung Quốc.
Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc
Nhà Trắng xác nhận lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên chưa từng có tại Thâm Quyến, với trọng tâm là vấn đề hạt nhân và xung đột Iran.
Tàu chở dầu đâm chìm tàu du lịch ở Mỹ, nhiều hành khách rơi xuống sông
Một tàu chở dầu đâm vào tàu du lịch chở 129 hành khách trên sông Mississippi (Mỹ), khiến con tàu bị chìm và nhiều người rơi xuống nước.
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