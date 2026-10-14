Tin nóng thế giới hôm nay 14/10: Pháp bắt tàu dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối'

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Hungary dỡ bỏ phủ quyết, giúp EU mở thêm các nhóm đàm phán kết nạp Ukraine, Nga cáo buộc Pháp vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương, hoạt động vận tải qua kênh đào Suez phục hồi và biểu tình tại Pháp tiếp tục lan rộng với hàng trăm nghìn người tham gia theo ước tính của các bên.

EU mở rộng đàm phán kết nạp Ukraine

Ngày 13/10, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhất trí mở thêm hai nhóm nội dung trong đàm phán kết nạp Ukraine sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết. Quyết định nâng tổng số nhóm đàm phán được mở lên bốn trong sáu nhóm, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực gia nhập EU của Kiev.

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine và Hungary đạt thỏa thuận về quyền của cộng đồng người Hungary tại Ukraine. Đây là vấn đề Budapest lâu nay yêu cầu giải quyết và từng khiến quan hệ giữa hai nước nhiều lần căng thẳng.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: THX, PAP/TTXVN)

Bước tiến trong đàm phán gia nhập EU cũng có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp song phương đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Peter Magyar tại Brussels, Bỉ. Theo truyền thông châu Âu, giới ngoại giao hai nước đang thu xếp cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh EU.

Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được ấn định và cuộc gặp chưa được xác nhận chính thức. Trong cuộc phỏng vấn truyền thông gần đây, ông Magyar cũng đề cập khả năng gặp Tổng thống Zelensky.

Nga chỉ trích Pháp

Ngày 13/10, Đại sứ quán Nga tại Paris chỉ trích việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu DF Peak ở Ấn Độ Dương, đồng thời cho biết đang tìm cách xác định liệu có công dân Nga nào trong số các thuyền viên trên tàu bị bắt giữ hay không.

Theo đài RT, phía Nga cho rằng hành động của Pháp vi phạm luật pháp quốc tế và cáo buộc Paris sử dụng các quy định của Công ước Liên hợp quốc để biện minh cho việc bắt giữ tàu. Đại sứ quán Nga cũng chỉ trích việc không được thông báo về vụ việc.

Hải quân Pháp đổ bộ lên tàu chở dầu DF Peak. (Ảnh: X/@CaVautrin)

Ngày 12/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Hải quân Pháp bắt giữ tàu chở dầu DF Peak tại Ấn Độ Dương, cáo buộc con tàu sử dụng cờ giả và tham gia hoạt động vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp. Ông Macron nhấn mạnh chiến dịch này thể hiện quyết tâm của Paris trong việc chống lại cái gọi là “hạm đội bóng tối” ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tàu container đi qua Suez tăng mạnh

Ngày 13/10, Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết tổng cộng 166 tàu container cỡ trung và cỡ lớn đã đi qua tuyến đường thủy này trong quý III/2026, chở tổng trọng tải tịnh 29 triệu tấn. Con số này tăng mạnh so với 16 tàu và 2,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2025.

Sự gia tăng lượng tàu container diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng vận tải biển lớn bắt đầu quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới, kết nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ và rút ngắn hành trình giữa châu Âu với châu Á.

Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp với Cơ quan quản lý kênh đào Suez, tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM khẳng định sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ hàng hải trở lại tuyến đường này, coi đây là một lựa chọn lâu dài và bền vững trong hoạt động vận tải quốc tế.

Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez Osama Rabie nhấn mạnh tuyến đường thủy này vẫn giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với vận tải container, giúp các hãng tàu tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển.

Ông Osama Rabie cho biết những thách thức hiện nay đang tạo áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu và cước phí vận tải gia tăng. Tuy nhiên, Chính phủ Ai Cập cam kết tiếp tục cung cấp các dịch vụ hàng hải và hậu cần tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh đào Suez.