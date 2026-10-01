Tín dụng số càng thuận tiện, kiến thức tài chính càng quan trọng

(VTC News) -

Tuy nhiên, cùng với cơ hội tiếp cận vốn, người vay cần được trang bị kiến thức để hiểu đúng sản phẩm, sử dụng vốn hợp lý và quản lý khoản vay có trách nhiệm - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của tín dụng tiêu dùng.

Từ đăng ký vay, ký hợp đồng đến thanh toán và quản lý khoản vay, tất cả giờ đây đều có thể thực hiện trên nền tảng số. Tuy nhiên, người vay, nhất là người trẻ, người lần đầu tiếp cận tín dụng hoặc có thu nhập chưa ổn định, cần hiểu rõ điều khoản, đánh giá khả năng chi trả và nhận diện rủi ro.

Tín dụng tiêu dùng chỉ phát triển bền vững khi mở rộng quy mô đi cùng năng lực quản lý nghĩa vụ tài chính của người vay.

Phổ cập kiến thức tài chính sớm giúp thế hệ trẻ hình thành tư duy và thói quen quản lý tài chính tích cực về sau.

Đưa kiến thức tài chính đến từng nhóm người dùng

Đây là hướng đi được nhiều công ty tài chính triển khai song song với hoạt động kinh doanh. Tại Home Credit, giáo dục tài chính là một phần trong định hướng tài chính toàn diện và cho vay có trách nhiệm, tập trung vào các nội dung thiết thực như quản lý thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, lập ngân sách, vay có trách nhiệm, hiểu nghĩa vụ thanh toán và phòng tránh lừa đảo tài chính.

Thay vì áp dụng một chương trình chung, các hoạt động được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Với đối tượng sinh viên, ngày 27/9 vừa qua, tại Hội trại “Định vị bản sắc - Kiến tạo tương lai” kỷ niệm 65 năm Học viện Ngân hàng, đại diện Home Credit đã chia sẻ về xu hướng chuyển đổi theo hướng tài chính số gắn với phát triển bền vững.

Qua đó, các bạn trẻ được khuyến khích xây dựng lối sống và tư duy có hệ thống để hình thành thói quen tiêu dùng có ý thức và tạo giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Home Credit bắt tay VinaCapital Foundation tập huấn trực tuyến cho nữ sinh Lạng Sơn, trong đó có nữ sinh dân tộc thiểu số. Ngày 22/9, chương trình ra mắt CLB nữ sinh tại 6 trường, áp dụng mô hình “Train-the-Trainer” - hơn 120 nữ sinh nòng cốt được trang bị kiến thức để tiếp tục lan tỏa tới bạn học, đưa kiến thức tài chính đến thêm hơn 500 học sinh.

Cũng trong thời gian này, tại Hưng Yên, 2.100 học sinh được tiếp cận kiến thức tài chính thông qua các bộ sách giáo dục tài chính. Nội dung được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi, hướng tới hình thành kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân từ sớm.

Thời gian qua, Home Credit đồng hành phổ cập kiến thức tài chính cho đa dạng đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, với nhóm người trưởng thành, cách tiếp cận lại gắn nhiều hơn với những bài toán tài chính hàng ngày. Tháng 6/2026, Home Credit và Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên tổ chức 7 lớp học cho hơn 200 phụ nữ tại Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Nội dung chương trình tập trung vào quản lý ngân sách gia đình, tiết kiệm, vay vốn an toàn và phòng ngừa rủi ro tín dụng đen. Tại Hà Nội, một chương trình khác dành cho 160 phụ nữ tập trung vào quản lý thu nhập, xây dựng thói quen chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và tiếp cận dịch vụ tài chính an toàn.

Phổ cập kiến thức cũng được mở rộng tới những nhóm lao động có đặc điểm thu nhập khác với lao động hưởng lương cố định. Tháng 8/2026, hơn 500 đối tác tài xế và giúp việc của Be tại TP.HCM và Hà Nội tham gia chương trình về quản lý tài chính cá nhân và phòng tránh lừa đảo tín dụng trong môi trường số.

Từ tiếp cận vốn đến sử dụng vốn có trách nhiệm

Những hoạt động trên cho thấy giáo dục tài chính có thể được đưa ra khỏi phạm vi những chương trình phổ biến kiến thức mang tính chung, để tiếp cận trực tiếp từng nhóm người dùng với nhu cầu và đặc điểm tài chính khác nhau.

Đối với công ty tài chính tiêu dùng, vấn đề này còn liên quan trực tiếp đến chất lượng tín dụng. Việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức cho những khách hàng chưa dễ tiếp cận tín dụng truyền thống chỉ là một vế. Vế còn lại là giúp khách hàng hiểu điều khoản, cân nhắc khả năng chi trả và quản lý khoản vay trong suốt thời gian vay.

Theo số liệu Home Credit, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 18 triệu khách hàng, trong đó có 236.900 khách hàng thu nhập thấp và 119.000 khách hàng trong độ tuổi 18-20. Các nội dung phổ cập kiến thức tài chính của doanh nghiệp đã đạt hơn 21 triệu lượt tiếp cận và hơn 4.400 người được đào tạo trực tiếp.

Đây là những nhóm mà kiến thức tài chính có ý nghĩa đáng kể bởi với người lần đầu sử dụng tín dụng, một khoản vay chính thức không chỉ giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn bắt đầu hình thành lịch sử tín dụng. Việc hiểu nghĩa vụ thanh toán và đảm bảo kế hoạch thanh toán đúng hạn vì vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính trong những giai đoạn tiếp theo.

Trong môi trường số, yêu cầu này càng rõ hơn. Khi khách hàng có thể thực hiện ngày càng nhiều thao tác tài chính trên điện thoại, sự thuận tiện cần đi cùng khả năng nhận biết rủi ro và chủ động kiểm soát quyết định tài chính của chính mình.

Dự kiến đến cuối năm, Home Credit tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo nâng cao kiến thức tài chính cho đối tượng sinh viên đại học.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, Home Credit tiếp tục triển khai chuỗi Home Smart - University Tour tại TP.HCM, Hà Nội và Vinh, dự kiến tổ chức 5 hội thảo cho hơn 2.000 sinh viên.

Nội dung từ đánh giá sức khỏe tài chính, xác định mục tiêu đến lập kế hoạch tài chính phù hợp với giai đoạn học tập và bắt đầu đi làm. Doanh nghiệp cũng dự kiến triển khai 40 lớp cho hơn 1.000 học sinh tại Đắk Lắk trong những tháng cuối năm.

Trong bối cảnh tín dụng tiêu dùng tiếp tục mở rộng trên nền tảng số, phổ cập kiến thức tài chính có thể trở thành một phần của quá trình phát triển khách hàng, thay vì chỉ là hoạt động cộng đồng tách biệt với kinh doanh.

Thị trường chỉ có thể phát triển bền vững khi việc đưa vốn chính thức đến nhiều người hơn đi cùng khả năng sử dụng vốn có trách nhiệm. Người vay cần hiểu rõ nhu cầu, khả năng trả nợ và cách quản lý khoản vay trong suốt vòng đời tín dụng. Khi hai yếu tố song hành, tăng trưởng tín dụng sẽ có thêm nền tảng về chất lượng và trách nhiệm.