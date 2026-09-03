Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích nhiều ngày trên sông Đạ Dâng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 3/9, ông Hoàng Việt Lâm, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nữ sinh N.N.B.H (SN 2009, ở xã Đinh Văn Lâm Hà) - người rơi xuống sông Đạ Dâng và mất tích vào chiều 1/9.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nữ sinh H. sau khi em này rơi xuống sông vào ngày 1/9.

Theo ông Lâm, thi thể nữ sinh được tìm thấy trên sông Đạ Dâng, gần cầu Đinh Văn, cách cầu Máng - nơi nữ sinh rơi xuống sông gần 1km.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nữ sinh H. lên bờ và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

H. là học sinh một trường cấp 3 tại xã Đinh Văn Lâm Hà.

Trước đó, khoảng 19h ngày 1/9, người dân thôn Tân Lin, xã Đinh Văn Lâm Hà phát hiện một xe máy cùng đôi dép tại khu vực cầu Máng.

Sau đó, mọi người báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng và địa phương. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà trích xuất camera và xác định nữ sinh H. rơi từ khu vực cầu Máng xuống sông Đạ Dâng.

UBND xã Đinh Văn Lâm Hà sau đó huy động hơn 50 người thuộc nhiều lực lượng, phối hợp với UBND xã Phú Sơn Lâm Hà và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 17 tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Đạ Dâng dâng cao, chảy xiết, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 30/8, một lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận lực lượng chức năng phường này phát hiện thi thể bà N.T.T.N (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) trên hồ Xuân Hương sau khi người thân trình báo cơ quan chức năng về việc mất liên lạc với người này từ ngày 29/8.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân làm kế toán, công tác tại một đơn vị thuộc nhà nước ở địa phương.

Theo lãnh đạo này, lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ, đưa thi thể nữ kế toán về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và tiến hành các thủ tục để gia đình nạn nhân tiếp nhận.