Phát hiện thi thể nữ kế toán ban quản lý dự án ở Lâm Đồng trên hồ Xuân Hương

(VTC News) -

Chiều 30/8, một lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận lực lượng chức năng phường này phát hiện thi thể nữ kế toán Ban Quản lý Dự án số 1 tỉnh Lâm Đồng trên hồ Xuân Hương sau khi người thân trình báo cơ quan chức năng về việc mất liên lạc với người này từ ngày 29/8.

Thi thể bà N. được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương. Ảnh: N.Quân

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.N (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo lãnh đạo này, lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ, đưa thi thể nữ kế toán về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và tiến hành các thủ tục để gia đình nạn nhân tiếp nhận.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, bà N. hiện là kế toán tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, người thân đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo việc bà N. rời khỏi nhà từ sáng 29/8 và mất liên lạc với gia đình.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy).

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách trường nơi chị công tác khoảng 20km.

Theo lãnh đạo nhà trường nơi chị D. công tác, sáng 14/8, nhà trường nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể chị D. và đang chờ cơ quan chức năng thông báo cụ thể về vụ việc.

Theo vị này, chị D. làm việc tại trường từ năm 2009 đến nay. Trong quá trình làm việc, chị không có biểu hiện bất thường, luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhà trường có khu tập thể gồm 4 phòng, chị D. thường ở lại đây để thuận tiện cho công việc.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ không thấy chị D. mà chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Sau đó, mọi người liên lạc với chị D. nhưng không được.

Trước thông tin trên, Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện mất tích.