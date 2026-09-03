Tìm thấy thi thể du khách bị nước cuốn khi tắm thác ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Chiều 3/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy du khách mất tích tại khu vực thác Khâu Làn, xã Quản Bạ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 1/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo từ Công an xã Quản Bạ về trường hợp du khách gặp nạn khi tắm tại thác Khâu Làn.

Thời điểm này, hai khách du lịch xuống khu vực thác để tắm. Trong lúc tắm, anh Q.T.Đ. (SN 1996, trú tại TP.HCM) không may bị dòng nước cuốn vào khu vực hang của thác và mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang nhanh chóng đến hiện trường.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, thác Khâu Làn nằm sâu trong khu vực núi rừng, địa hình hiểm trở nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để tiếp cận.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy mạnh. Khu vực chân thác có nhiều hốc sâu, đá phủ rêu trơn trượt, trong khi vị trí nạn nhân được cho là bị cuốn vào gần hang đá, nơi dòng nước đổ xuống mạnh khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Lực lượng cứu hộ sử dụng dây thừng cùng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra từng khu vực hốc đá, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

Sau hơn 30 giờ nỗ lực, đến khoảng 14h ngày 3/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân tại khu vực thác Khâu Làn.

Thác Khâu Làn nằm trong một thung lũng thuộc xã Quản Bạ, cách trung tâm Hà Giang cũ khoảng 40km. Khu vực này có địa hình rừng núi, thác cao khoảng 20m, rộng hơn 10m, dòng nước chảy mạnh qua các tảng đá lớn trước khi đổ xuống hồ.