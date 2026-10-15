Hai người bị lũ cuốn, 1 người mất tích khi đi thăm vườn sầu riêng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Sáng 15/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ (Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng hai xã La Dạ và Bảo Lâm 3 vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích vào tối 14/10 khi đi thăm vườn sầu riêng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi thăm vườn sầu riêng.

Theo ông Hiếu, nạn nhân mất tích được xác định là bà N.T.T.T (SN 1978, ngụ thôn Đa Mi 1, xã La Dạ). Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T cùng một phụ nữ khác vào khu vực miếu Ông Hổ, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, để thăm vườn sầu riêng.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về con suối chảy ra hồ Hàm Thuận. Khi hai người băng qua suối, dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả hai. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà T mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Cũng theo ông Hiếu, con suối nơi các nạn nhân gặp nạn có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Đoạn suối dài khoảng 10km, trong đó vị trí nạn nhân gặp nạn cách hồ khoảng 4km.

“Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết rất nguy hiểm. Đến 10h ngày 15/10, lực lượng hai xã vẫn đang tìm kiếm dọc theo con suối nhưng chưa thấy nạn nhân”, ông Hiếu cho hay.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ việc thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh thôn Đa Mi 1, xã La Dạ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 6/10, xảy ra vụ việc một chiếc xe tải bị nước cuốn trôi khi qua suối ở thôn Xuân Thành (phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo đó, trưa 6/10, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về suối thôn Xuân Thành tạo dòng chảy xiết. Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Châu điều khiển xe tải chở nông sản đi qua đập tràn suối thì bị lũ cuốn trôi về hạ nguồn nhiều mét rồi lật nghiêng.

Chứng kiến sự việc, nhiều người hoảng hốt kêu cứu. Thời điểm này, tài xế Châu cùng 2 người khác trên buồng lái kịp thoát ra ngoài, nhảy lên bờ suối nên thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.