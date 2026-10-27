Dùng flycam tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích ở Thanh Hóa

Chiều 27/10, ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú (Thanh Hóa), cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã, đoạn qua thôn Bắc Sơn (xã Cẩm Tú).

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai nam sinh mất tích. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy ra sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sâu, chảy xiết, hai em bị cuốn ra xa và mất tích. Nam sinh còn lại bơi được vào bờ.

Lực lượng chức năng sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, hỗ trợ việc tìm kiếm. (Ảnh: CTV)

Lòng sông rộng khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

Theo ông Vũ, lực lượng chức năng chia thành nhiều tốp, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Do nước sông chảy xiết, lòng sông rộng nên quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng cũng sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, hỗ trợ việc tìm kiếm”, ông Vũ cho biết.

Đến 15h30 ngày 27/10, công tác tìm kiếm hai nam sinh vẫn đang được khẩn trương triển khai.