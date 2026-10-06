Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng

(VTC News) -

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể kiểm lâm viên L.T.T. (SN 1977), cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách vị trí gặp nạn khoảng 3 km.

Anh L.T.T. là kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng trong lúc cùng tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát thực hiện nhiệm vụ ngày 4/10.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể kiểm lâm viên L.T.T., Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát phối hợp với các lực lượng tổ chức trục vớt và hoàn tất các thủ tục. Đến 6h05, gia đình và đơn vị đưa thi thể anh L.T.T. đi hỏa táng, sau đó đưa về gia đình tổ chức tang lễ.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, tổ công tác gồm 8 người, trong đó Hạt trưởng làm Tổ trưởng và 7 kiểm lâm viên. Khoảng 13h30 ngày 4/10, tổ công tác chia thành 2 nhóm để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích.

Một nhóm gồm 3 người đưa 3 cây gạo sang khu vực bãi Soi trên sông Hồng để trồng khảo nghiệm. Nhóm còn lại gồm 5 người tuần tra, kiểm tra, tháo dỡ lưới, bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng phía đường An Dương Vương, thuộc địa phận phường Lào Cai.

Khoảng 14h20, trong lúc nhóm 5 người đang tuần tra, L.T.T. di chuyển tại khu vực bờ sông thì trượt chân, ngã xuống nước. Do nước sâu, chảy xiết, L.T.T. bị đuối nước và chìm. Các thành viên khác ở cách xa vị trí xảy ra sự việc nên không kịp thời ứng cứu.

Ngay sau khi nhận tin, từ chiều 4/10, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm L.T.T.

Công an và lực lượng dân quân phường Lào Cai sử dụng ca nô chuyên dụng, thuyền sắt cùng sào, lưới để rà soát khu vực xảy ra vụ việc. Các lực lượng tập trung tìm kiếm tại những vị trí được xác định là nơi L.T.T. rơi xuống sông.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tham gia tìm kiếm. Các tổ công tác liên tục rà soát khu vực giữa dòng và dọc hai bên bờ sông Hồng.

Lực lượng chức năng đồng thời thông báo đến các xã, phường có tuyến sông Hồng chảy qua để phối hợp theo dõi, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người dân cũng tham gia hỗ trợ rà soát dọc hai bên bờ và khu vực xung quanh nơi L.T.T. gặp nạn.