Tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND phường Bình Long cùng các lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/9, khu vực phía Bắc Đồng Nai (Bình Phước cũ) xảy ra mưa lớn. Nước từ thượng nguồn các con suối chảy mạnh về khu dân cư phường Bình Long.

Lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân mất tích. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô 5 chỗ màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống suối khi đang lưu thông qua khu vực này nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm xảy ra sự việc, nước tại khu vực suối dâng cao, sâu khoảng 3-4 m và rộng hơn 30 m.

Công an phường Bình Long phối hợp lực lượng cứu hộ cứu nạn, quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm người nghi mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nạn nhân nghi mất tích do lũ cuốn. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Tuy nhiên, đến ngày 23/9, lực lượng chức năng vẫn chưa có kết quả. Mưa lớn và nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vùng xoáy thấp từ biển di chuyển vào đất liền gây mưa lớn tại nhiều khu vực Nam Bộ, trong đó có Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập.

Đài khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 22/9 đến 7h ngày 23/9), TP Đồng Nai có mưa nhiều nơi, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Có nơi lượng mưa trên 100 mm; như khu vực Xuân Lộc 129 mm, Bình Long 124 mm; một số khu vực có lượng mưa vừa như Biên Hòa 79 mm, Trị An 61 mm, Trảng Bom 62 mm, Minh Lập 86 mm, Minh Tâm 86 mm, Phú Hiệp 74 mm…Trong 24 đến 48 giờ tới (từ 13h ngày 23/9 đến 13h ngày 25/9), dự báo khu vực TP Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 140 mm, có nơi trên 140 mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Đài khí tượng thủy văn TP Đồng Nai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.