Tìm thấy thẻ căn cước, ngòi bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sỹ ở Quảng Trị

(VTC News) -

UBND xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vừa phát đi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn tại địa phương phối hợp xác minh thông tin liên quan đến hài cốt liệt sỹ được quy tập tại khu vực Trí Bưu (phường Quảng Trị).

Theo văn bản của UBND xã Triệu Phong, thông tin rộng rãi về di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sỹ gồm một thẻ căn cước mang tên Phạm Thị Thương, sinh ngày 6/2/1932 (quê thôn Cổ Thành, huyện Triệu Phong (cũ), tỉnh Quảng Trị. Trên thẻ thể hiện thông tin cha là Phạm... Y, mẹ là Nguyễn Thị Viện.

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu phố Tri Bưu (phường Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một ngòi bút máy có dòng chữ “Lê Thị Chính”.

UBND xã Triệu Phong đề nghị cán bộ, người dân trên địa bàn kiểm tra, xác minh và cung cấp những thông tin liên quan, qua đó góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ được quy tập tại khu vực Trí Bưu.

Trước đó, Đội 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Trí Bưu (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Trong 2 ngày 19 và 20/8, tại khu phố Trí Bưu, Đội 584 tổ chức lực lượng thực hiện khảo sát thực địa và phát hiện có hài cốt liệt sỹ là 2 vị trí mộ tập thể cách nhau 20 mét. Đội 584 sau đó phối hợp tìm kiếm, quy tập và phát hiện tại 1 vị trí được 2 hài cốt liệt sỹ, tổng 2 vị trí quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu phố Trí Bưu (phường Quảng Trị).

Qua quá trình quy tập, Đội 584 thấy 4 hài cốt liệt sỹ còn nhiều xương vụn, xương ống chân và nhiều răng. Bên cạnh đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, 2 bót đánh răng, đạn AK, túi đựng bình tông, tăng vụn, thắt lưng, lọ thuốc và một số hiện vật khác. Các hài cốt được chôn ở độ sâu 1,2m.