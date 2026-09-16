9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Đồng Răm, Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 16/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm cho biết đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, trong ngày hôm qua (15/9), qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 9 đến 15/9, lực lượng chức năng Quảng Ngãi tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại thôn Đồng Răm. (Ảnh: Q.N)

Tại khu vực tìm kiếm, các lực lượng triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng và tỉ mỉ; từng vị trí được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm không bỏ sót dấu tích liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Sau khi phát hiện, các hài cốt được cất bốc, thu thập và bảo quản trang nghiêm, thực hiện các bước theo đúng quy định.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật liên quan như răng, mảnh xương chân đã mục, cúc áo, tăng, võng dù và dây dù.

Trước đó, từ ngày 9 đến 14/9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ Hố Sâu và tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm.

Với 3 hài cốt mới được phát hiện, quy tập thêm trong ngày 15/9, tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại thôn Đồng Răm là 9 hài cốt liệt sĩ.

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai, mở rộng tại các khu vực liên quan, với mong muốn tìm kiếm, quy tập đầy đủ các phần mộ, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.