8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy gần Bệnh xá Đặng Thùy Trâm

(VTC News) -

Ngày 15/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp các lực lượng tìm kiếm tại Tổ Đồng Răm, phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều mảnh xương và tấm tăng - vật dụng quân nhu dùng che mưa nắng.

Trong vòng 1 tuần, 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở gần bệnh xá Đặng Thùy Trâm. (Ảnh: Q.N)

Khu vực này trước đây là đồi sim, cách Bệnh xá Đức Phổ, còn gọi là Bệnh xá Bác Mười, khoảng một km về phía đông. Đây là nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng phụ trách khi vào chiến trường Quảng Ngãi gần 60 năm trước.

Theo nhân chứng, đồi sim có khoảng 12 ngôi mộ được an táng thành 3 hàng, nghi là nơi chôn cất bộ đội, công an và du kích hy sinh trong giai đoạn 1968-1969. Tại khu vực Hố Sâu gần đó, người dân cũng cung cấp thông tin về một liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng năm 1973.

Cuối tháng 8 vừa qua, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã lên kế hoạch khảo sát, tìm kiếm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 9 và 10/9, lực lượng chức năng tìm thấy 3 hài cốt cùng một số di vật. Ngày 14/9, thêm 3 hài cốt được cất bốc. Các di vật gồm răng, cúc áo, dây kéo áo khoác và võng nỉ.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 8 hài cốt liệt sĩ gần bệnh xá Đặng Thùy Trâm.