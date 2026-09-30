Quảng Trị truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập

(VTC News) -

Ngày 30/9, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ dự lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ dự lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập. (Ảnh: Xuân Diện - Hải Hoàng)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cử hành nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ, thỉnh cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn thực hiện nghi thức thỉnh chuông. (Ảnh: Xuân Diện - Hải Hoàng)

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị thành kính ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Văn Bảo nhấn mạnh, Quảng Trị là mảnh đất địa linh, từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Các vị lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghị thức di chuyển các hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng. (Ảnh: Xuân Diện - Hải Hoàng)

Đặc biệt, trong 81 ngày đêm năm 1972, hàng vạn chiến sĩ trẻ tuổi ngoan cường chiến đấu và hóa thân vào lòng đất mẹ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị. Điếu văn khẳng định, việc tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim.

Bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Vương Quốc Tuấn thắp hương tri ân các liệt sĩ. (Ảnh: Xuân Diện - Hải Hoàng)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Lê Văn Bảo trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương không quản gian khổ đưa 30 liệt sĩ về đoàn tụ cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị (hiện là nơi an nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ).

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với quyết tâm cao nhất để đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và bộ phận quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện - Hải Hoàng)

Sau lễ truy điệu, lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt 30 liệt sĩ ra vị trí an táng.

Các nghi thức hạ huyệt, thả hoa và thắp hương được thực hiện thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.