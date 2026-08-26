Tìm mộ liệt sĩ ở An Giang, phát hiện và phục dựng di ảnh một phụ nữ

(VTC News) -

Ngày 26/8, đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tiên, Đội lấy mẫu ADN số 1 và số 3 đã phát hiện nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh chân dung bị hư hỏng nặng.

Sau khi được cơ quan chuyên môn phục dựng, hình ảnh một phụ nữ trẻ dần hiện lên rõ nét, mở thêm manh mối trong quá trình tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

Bức ảnh bám đất, ố màu. (Ảnh: Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cung cấp)

Khi được phát hiện, bức ảnh đã ố màu, bám đất và nhiều chi tiết bị bong tróc do nằm lâu trong phần mộ. Sau khi phục dựng, hình ảnh một phụ nữ còn khá trẻ dần hiện rõ với mái tóc rẽ ngôi, cài nhiều kẹp và mặc áo sẫm màu.

Bức ảnh sau phục dựng. (Ảnh: Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cung cấp)

“Hiện chưa xác định được người phụ nữ trong ảnh là ai và có mối quan hệ như thế nào với liệt sĩ. Tuy nhiên, việc bức ảnh được lưu giữ cùng hài cốt có thể là một manh mối quan trọng để thân nhân, đồng đội và người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng”, đại diện Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang thông tin.

Ngoài bức ảnh, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều vật dụng cá nhân như lược, dây thắt lưng và một số di vật khác. Các hiện vật được ghi nhận theo từng vị trí phần mộ, bảo quản phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 25/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 1.608 phần mộ, trong đó lấy được 1.280 mẫu sinh phẩm ADN; 328 phần mộ không lấy được mẫu. Trong số này có 117 mộ không có hài cốt, 196 trường hợp mẫu mủn mục, vỡ vụn và 15 trường hợp mẫu lẫn nhiều hài cốt.

Trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, đến ngày 25/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 4.368 phần mộ, lấy được 3.233 mẫu sinh phẩm ADN; 1.135 phần mộ không lấy được mẫu. Đến nay, 1.133 mẫu đã được bàn giao, còn 2.100 mẫu chưa bàn giao.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng đội và người dân quan sát kỹ bức ảnh gốc, ảnh sau phục dựng và các di vật được tìm thấy. Nếu nhận ra người phụ nữ trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến liệt sĩ được an táng, quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, đề nghị cung cấp thông tin, hình ảnh, giấy tờ hoặc những tư liệu còn lưu giữ để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang qua số điện thoại: 0976 222 525.

Mỗi thông tin được cung cấp, mỗi hình ảnh được chia sẻ có thể trở thành một manh mối quý giá, góp phần xác định danh tính và trả lại tên cho các liệt sĩ sau nhiều năm.