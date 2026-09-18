Hà Nội còn điểm nào ngập úng sáng 18/9?

(VTC News) -

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đêm 17/9, mưa ngớt trên diện rộng, các điểm ngập nước trên địa bàn thành phố tiêu thoát nhanh.

Đến 0h ngày 18/9, các điểm ngập như hầm chui số 5, 6, hầm chui km9+656 Đại lộ Thăng Long, cổng chào Nam An Khánh, Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá… đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Khu vực An Khánh nước rút nhanh, mặt đường khô ráo.

Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến thời điểm 6h ngày 18/9, hầu hết các điểm ngập đã rút nước, giao thông đi lại bình thường.

Tuy nhiên, còn một điểm ngập tại Nguyễn Trác (chân cầu HH2) ngập 2 làn, do mực nước sông Bùi đang dâng cao, dẫn đến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, nguyên nhân ngập úng chủ yếu do đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay, tổng lượng mưa tích lũy lớn làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Mực nước sông Nhuệ và một số sông vượt báo động 2 và báo động 3.

Tại các khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước sông Nhuệ đang ở mức cao (tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m, tại cầu Hà Đông là 5,28m), làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống.

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục tăng, trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng, thấp cục bộ trong lưu vực rút nước chậm và còn xảy ra úng ngập.

Sáng 18/9, hầu hết các điểm ngập trên địa bàn Hà Nội được xử lý, tiêu thoát nước.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện với hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị tập trung khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa phù hợp với diễn biến mưa và mực nước thực tế.

Qua theo dõi, mặc dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước tại các nguồn tiêu đều ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì vận hành ổn định.

Tại khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không xuất hiện úng ngập; một số điểm thuộc khu vực phía Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.

Các công trình khẩn cấp và dự án chống úng ngập đã đưa vào vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả, bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu. Việc vận hành đồng bộ các công trình này với các trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa, cửa phai và hệ thống cống, mương góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian úng ngập tại các khu vực được đầu tư, đặc biệt trong điều kiện mưa kéo dài và mực nước nguồn tiêu ở mức cao.

Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diến biến mưa.