Người đàn ông ở Thanh Hoá bị lũ cuốn mất tích lúc đi đánh cá

(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một người đàn ông trú tại địa phương vừa bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc đi đánh cá.

Theo thông tin ban đầu, trưa 17/9, trong lúc đi đánh cá tại khu vực đang bị ngập sâu, anh P.C.N. (sinh năm 1994, trú tại xã Tượng Lĩnh) không may ngã xuống dòng nước và bị cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân và các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm.

“Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng chức năng xã cùng với nhiều đội thiện nguyện lên đến hơn 50 người để tìm kiếm từ 12h ngày 17/9 nhưng chưa tìm thấy”, ông Hà cho biết.

Lực lượng chức năng xã Tượng Lĩnh đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã Tượng Lĩnh, nơi anh N. gặp nạn trước đây là khu vực nuôi tôm. Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến khu vực này bị ngập nặng, tạo thành vùng nước rộng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Công tác tìm kiếm được triển khai trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng cao và dòng chảy mạnh nên rất khó khăn. Lực lượng chức năng cùng người dân đang tiếp tục rà soát khu vực xung quanh nơi nạn nhân được xác định bị ngã xuống nước, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm theo dòng chảy.

Những ngày qua, mưa lớn khiến một số khu vực tại xã Tượng Lĩnh ngập sâu, nặng nhất là thôn Bồng và thôn Kén. Chính quyền địa phương tổ chức sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá), mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường trong tỉnh với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở Thanh Hoá ngập sâu trong nước.

Về nhà ở, mưa lũ gây ngập tại 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ; xã Cẩm Thủy 04 hộ; xã Cẩm Thạch 38 hộ; xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ).

Có 4 nhà bị sập đổ, không gây thiệt hại về người (3 nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn; 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc); 1 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn (tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ); 1 nhà bị sập một phần mái nhà (tại thôn Ngọ, xã Triệu Lộc).