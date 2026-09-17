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Xuất bản ngày 17/09/2026 02:45 PM
Xuất bản ngày 17/09/2026 02:45 PM

Danh sách 25 điểm ngập ở Hà Nội

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Đến trưa nay, Hà Nội còn 25 điểm ngập úng sau đợt mưa kéo dài trên nhiều phường, tuyến đường phố trên địa bàn.

Video: Đường Tố Hữu (Hà Đông) ngập khoảng 50cm, nhiều xe máy phải quay đầu. (Video: Đắc Huy)

Ngày 17/9, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 11h30 trên địa bàn công ty quản lý còn 25 vị trí úng ngập.

Lưu vực sông Nhuệ: các Hầm chui dân sinh 5, km 9+656; khu dân cư tổ dân phố 10P; khu vực nhà ở TT1, TT2; chân cầu HH2 Dương Nội; đường Quyết Thắng; bến xe Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La; nút giao Lương Thế Vinh giao Tố Hữu; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Trần Thái Tông; phố Phan Văn Trường (từ số nhà 25 đến 131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa Học); đường Phùng Hưng; hầm chui hữu sông Nhuệ; Doãn Kế Thiện, khu vực đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường sân vận Động Mỹ Đình.

Lưu vực sông Tô Lịch: Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình); đường Chiến Thắng; phố Đặng Trần Đức; Hoa Bằng; khu Tổng cục V Bộ Công An; phố Đội Cấn và ngõ 100 Đội Cấn; phố Giang Văn Minh và các ngõ 36, 42; ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Văn Trỗi.

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị úng ngập sau mưa lớn.

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị úng ngập sau mưa lớn.

Trước diễn biến trên, công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập, các cửa phai, trạm bơm được kịp thời vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Ngoài hiện trường, ngay khi có mưa, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội đến trưa 17/9 (Ảnh đồ hoạ: Nhật Anh)

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội đến trưa 17/9 (Ảnh đồ hoạ: Nhật Anh)

Đến trưa cùng ngày, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh bảo đảm khơi thông dòng chảy.

Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

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