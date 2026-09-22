Tìm kiếm 11 liệt sỹ đặc công hy sinh trong trận đánh ác liệt ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 22/9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến khu vực Dốc Miếu (xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sỹ đặc công hy sinh trong trận đánh ác liệt ngày 29/4/1965.

Trước đó, theo thông tin từ các nhân chứng, sau khi nghiên cứu, xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ 11 liệt sỹ ở khu vực Dốc Miếu.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến khu vực Dốc Miếu (xã Gio Linh) kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sỹ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965.

Đây là khu vực từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Sau hơn 60 năm, địa hình có nhiều thay đổi; dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân phủ lấp. Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực tìm kiếm, nghe báo cáo tiến độ, kết quả khảo sát, thu thập thông tin và những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trương Viết Hải - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, kiên trì của cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 và các lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện tìm kiếm hài cốt 11 liệt sỹ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29/4/1965 ở khu vực Dốc Miếu (xã Gio Linh). (Ảnh: Xuân Diện)

Đồng thời, yêu cầu lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là các nhân chứng, người từng sinh sống, chiến đấu tại khu vực để thu thập thêm thông tin có giá trị. Quá trình tìm kiếm phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.