Thụy Sỹ cân nhắc cấm pháo hoa để bảo vệ môi trường

(VTC News) -

Người dân Thụy Sỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 29/11 để quyết định có nên cấm các loại pháo hoa gây tiếng ồn lớn hay không. Sáng kiến do các tổ chức bảo vệ động vật và môi trường thúc đẩy, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rác thải và nguy cơ cháy nổ từ hoạt động sử dụng pháo hoa.

Theo kết quả thăm dò đầu tiên do Đài Phát thanh và Truyền hình Thụy Sỹ công bố ngày 23/10, có 69% cử tri được khảo sát ủng hộ đề xuất. Sáng kiến nhận được sự đồng tình từ nhiều nhóm cử tri có quan điểm chính trị khác nhau, đặc biệt là phụ nữ.

Đề xuất mang tên “Hạn chế pháo hoa” được đệ trình từ năm 2023, thu thập hơn 137.000 chữ ký, vượt mức 100.000 chữ ký cần thiết để tổ chức trưng cầu dân ý tại Thụy Sỹ.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Zurich, Thụy Sĩ, trong thời khắc giao thừa năm 2026. (Ảnh: AP)

Theo Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ, mỗi năm nước này sử dụng khoảng 1.000 - 2.000 tấn pháo hoa, trong đó bao bì chiếm khoảng 75% khối lượng. Hoạt động đốt pháo tạo ra 200 - 400 tấn bụi dạng hạt, tương đương 2 - 3% tổng lượng phát thải bụi dạng hạt hằng năm của quốc gia.

Khi phát nổ, pháo hoa giải phóng các hạt bụi nhỏ chứa kim loại độc hại từ thuốc pháo và hợp chất tạo màu. Những chất này có thể gây ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là người mắc bệnh hô hấp.

Điều kiện thời tiết cũng có thể làm tăng mức độ nguy hại. Sương mù khiến bụi tồn tại lâu hơn trong không khí, trong khi thời tiết nóng, khô làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Bên cạnh ô nhiễm, tiếng nổ lớn từ pháo hoa còn gây căng thẳng cho động vật. Tổ chức Bảo vệ Động vật Thụy Sỹ (STS) cho biết âm thanh đột ngột có thể khiến thú cưng, động vật hoang dã và vật nuôi trong trang trại hoảng loạn, mất phương hướng, bỏ chạy, thậm chí bị thương hoặc tử vong.

Đề xuất không nhằm cấm hoàn toàn pháo hoa mà tập trung hạn chế các sản phẩm gây tiếng nổ lớn trong hoạt động riêng tư. Những loại ít tiếng ồn như pháo que phát sáng hoặc pháo phun tia vẫn được phép sử dụng.

Chính quyền các bang có thể cấp ngoại lệ cho những sự kiện quan trọng như Quốc khánh Thụy Sỹ ngày 1/8 hoặc đêm giao thừa, song vẫn ưu tiên các loại pháo hoa ít tiếng ồn.

Hiện nay, việc hạn chế pháo hoa chủ yếu do chính quyền địa phương quyết định. Nếu được thông qua, sáng kiến sẽ thiết lập quy định thống nhất trên toàn quốc.

Tuy nhiên, đề xuất vấp phải sự phản đối của Hiệp hội Điều phối Pháo hoa Thụy Sỹ, tổ chức cho rằng lệnh cấm đe dọa truyền thống quốc gia. Một số đảng phái và hiệp hội thương mại cũng cảnh báo chính sách có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quyền tự do cá nhân.

Nếu được cử tri thông qua, Thụy Sỹ có thể nối bước Hà Lan, quốc gia đã áp dụng lệnh cấm pháo hoa trên phạm vi rộng hơn vì lý do an toàn, môi trường và phúc lợi động vật.