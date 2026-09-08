Thuốc vận mạch bán giá cao, Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo gì?

Liên quan phản ánh của người dân về chi phí thuốc vận mạch và vận chuyển người bệnh nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Sở Y tế Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy chưa có căn cứ xác định bác sĩ bệnh viện giới thiệu đơn vị vận chuyển hoặc bệnh viện cung cấp thuốc sử dụng trên xe.

Trước đó, báo chí và mạng xã hội phản ánh trường hợp ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ. (sinh năm 1968), điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do bệnh tình rất nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ phương tiện vận chuyển bên ngoài.

Theo phản ánh của gia đình, trong quá trình đưa người bệnh về nhà, gia đình được tư vấn sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/lọ (giá thị trường 4000 đồng/lọ) để duy trì sự sống. Sau khi sử dụng dịch vụ, gia đình cho rằng chi phí vận chuyển và thuốc vận mạch cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường cùng thời điểm.

Trước nội dung này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa xác minh, làm rõ. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh giá thuốc vận mạch cao ở Thanh Hóa. (Ảnh trên bài đăng của H.T.K)

Chưa có căn cứ xác định bác sĩ giới thiệu đơn vị vận chuyển

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, ngày 3/9, đơn vị ban hành Quyết định số 1172 về việc xác minh nội dung phản ánh của người dân. Ngày 4/9, Đoàn xác minh trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo của Sở Y tế, ông H.B.Đ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc trong tình trạng bệnh rất nặng, đáp ứng điều trị kém.

Ngày 14/8/2026, sau khi được hội chẩn, bác sĩ đã tư vấn, giải thích cho gia đình về tình trạng bệnh và tiên lượng. Gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà, ký cam kết và bệnh viện thực hiện thủ tục cho người bệnh ra viện.

Gia đình tự liên hệ phương tiện vận chuyển bên ngoài. Theo hồ sơ và báo cáo của bệnh viện, phương tiện vận chuyển không thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; người thực hiện vận chuyển, chăm sóc người bệnh trên xe cũng không phải nhân viên của bệnh viện.

Qua kiểm tra hồ sơ bệnh án, hồ sơ ra viện và làm việc với lãnh đạo bệnh viện, khoa điều trị cùng các cá nhân liên quan, Sở Y tế cho biết chưa có căn cứ cho thấy bác sĩ trực tiếp điều trị tư vấn hoặc giới thiệu cho gia đình một đơn vị cụ thể cung cấp phương tiện vận chuyển.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người nhà, trong thời điểm gia đình làm thủ tục cho người bệnh ra viện, một người mặc áo blouse trắng có mặt tại buồng bệnh, tự xưng là cán bộ bệnh viện và giới thiệu xe của bệnh viện tham gia vận chuyển. Do tin tưởng, gia đình đã đồng ý đưa người bệnh về nhà theo đề xuất của người này.

Sở Y tế đã liên hệ số điện thoại của người nhà để tìm thông tin về đơn vị vận chuyển và được cung cấp số điện thoại 0974332558. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, đến 15h01 ngày 4/9, đơn vị vận chuyển mới gọi lại và cho biết đang làm việc với cơ quan công an. Sau đó, Sở Y tế tiếp tục liên hệ 15 cuộc nhưng không kết nối được.

Do chưa trực tiếp làm việc được với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển, Sở Y tế cho rằng chưa đủ cơ sở để xác minh đầy đủ điều kiện hoạt động của phương tiện, tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển cũng như mối quan hệ giữa các bên.

Chưa đủ cơ sở kết luận về thuốc vận mạch và giá thuốc

Về việc sử dụng thuốc vận mạch trong quá trình vận chuyển, Sở Y tế cho biết qua kiểm tra hồ sơ bệnh án và tài liệu do bệnh viện cung cấp, chưa có căn cứ xác định thuốc sử dụng trong quá trình vận chuyển do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp hoặc do bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện chỉ định sử dụng trên xe.

Các thông tin liên quan đến loại thuốc, số lượng, nguồn gốc, người cung cấp, người chỉ định hoặc tư vấn, người trực tiếp sử dụng, giá thuốc và số tiền gia đình đã thanh toán chưa thể xác minh đầy đủ do Sở Y tế chưa làm việc trực tiếp được với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Vì vậy, Sở Y tế chưa đủ cơ sở để kết luận về tính hợp pháp của việc cung cấp, sử dụng thuốc vận mạch cũng như mức giá thuốc theo nội dung phản ánh.

Đối với chi phí vận chuyển, theo hồ sơ và giải trình của bệnh viện, các khoản tiền phát sinh trong quá trình đưa người bệnh về nhà không thuộc hệ thống thu, thanh toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sở Y tế chưa có đầy đủ chứng từ, tài liệu trực tiếp từ tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ để đối chiếu, xác định cụ thể từng khoản chi phí, người thu tiền, đơn vị nhận tiền và cơ sở hình thành mức giá. Do đó, chưa đủ cơ sở xác định đúng, sai đối với các khoản tiền vận chuyển, thuốc và dịch vụ khác theo phản ánh của gia đình.

Công an triệu tập 3 người liên quan

Liên quan vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về một xe cứu thương vận chuyển người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với chi phí cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng nhằm làm rõ hành vi, vai trò của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.

Về công tác quản lý, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết trước đó đã ban hành Công văn số 5610 ngày 31/8/2025, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh, thực hiện đúng quy định về chuyển người bệnh, sử dụng xe cứu thương; quản lý phương tiện vận chuyển bên ngoài, không để xảy ra tình trạng tiếp cận, chèo kéo, môi giới người bệnh.

Sau khi có thông tin phản ánh, Sở Y tế tiếp tục ban hành Văn bản số 8647 ngày 1/9/2026 về tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Qua xác minh tại bệnh viện, chưa phát hiện căn cứ xác định nhân viên bệnh viện trực tiếp môi giới, giới thiệu đơn vị vận chuyển để hưởng lợi. Tuy nhiên, Sở Y tế nhận định việc quản lý, giám sát phương tiện vận chuyển bên ngoài và xây dựng quy trình cụ thể đối với trường hợp người bệnh nặng, tiên lượng rất nặng có nguyện vọng xin về nhà cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, nhằm bảo đảm quyền lựa chọn của người bệnh và hạn chế nguy cơ phát sinh các dịch vụ tự phát, khó kiểm soát.