Lộ giá thuốc gấp 150 lần vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng với quãng đường 16km

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hoá, bệnh nhân H.B.Đ. (SN 1968) điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc trong tình trạng rất nặng, đáp ứng điều trị kém.

Ngày 14/8, sau khi hội chẩn, các bác sĩ tư vấn cho gia đình về tình trạng và tiên lượng của bệnh nhân. Gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà nên đã ký cam kết và bệnh viện làm thủ tục cho người bệnh ra viện. Sau đó, gia đình tự liên hệ phương tiện vận chuyển bên ngoài.

Theo hồ sơ, phương tiện này không thuộc bệnh viện. Người vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải là nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi người nhà phản ánh chi phí vận chuyển và tiền thuốc quá cao, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ bệnh án, hồ sơ ra viện và làm việc với các bên liên quan.

Kết quả bước đầu cho thấy chưa có căn cứ xác định người trực tiếp điều trị đã tư vấn hoặc giới thiệu một đơn vị vận chuyển cụ thể cho gia đình.

Xe cứu thương mà nhóm người dùng để vận chuyển bệnh nhân, thu số tiền 9,5 triệu đồng. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, theo báo cáo, khi gia đình bệnh nhân đang làm thủ tục ra viện, một người mặc áo blouse trắng xuất hiện tại buồng bệnh, tự xưng là cán bộ bệnh viện và giới thiệu xe của bệnh viện tham gia vận chuyển. Do tin tưởng, gia đình đồng ý đưa bệnh nhân về nhà theo đề xuất.

Về vấn đề này, Sở Y tế liên hệ với đơn vị vận chuyển theo số điện thoại do gia đình cung cấp nhưng không liên lạc được. Sau đó, Sở nhận được thông tin những người liên quan đang làm việc với cơ quan công an.

Do chưa làm việc trực tiếp với bên cung cấp dịch vụ, Sở Y tế chưa đủ cơ sở xác minh điều kiện hoạt động cũng như mối quan hệ giữa các bên.

Đối với thuốc vận mạch được sử dụng trên xe, qua kiểm tra hồ sơ bệnh án và các tài liệu do bệnh viện cung cấp, chưa có căn cứ cho thấy thuốc do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cung cấp hoặc được bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện chỉ định.

Loại thuốc, số lượng, nguồn gốc, người cung cấp, người chỉ định, người sử dụng, giá thuốc và số tiền gia đình thanh toán chưa được xác minh đầy đủ. Vì vậy, Sở Y tế chưa đủ cơ sở kết luận về tính hợp pháp của việc cung cấp, sử dụng thuốc vận mạch cũng như mức giá theo phản ánh.

Từ kết quả xác minh bước đầu, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện khắc phục hệ thống camera giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục tại các khu vực tiếp nhận, cấp cứu, hồi sức và nơi phương tiện vận chuyển người bệnh ra, vào.

Bệnh viện phải tăng cường quản lý nhân sự; phòng ngừa hành vi giới thiệu, môi giới, liên kết không đúng quy định với các tổ chức, cá nhân vận chuyển bên ngoài; đồng thời rà soát việc kiểm soát phương tiện ra, vào khuôn viên bệnh viện.

Mua thuốc 4.000 đồng bán 600.000 đồng/lọ

Đối với các tổ chức, cá nhân vận chuyển bên ngoài, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Nếu phát hiện vi phạm thuộc thẩm quyền, Sở sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đối tượng mua thuốc với giá 4.000 đồng, bán 600.000 đồng/lọ cho gia đình bệnh nhân. (Ảnh: CACC)

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người có liên quan, gồm Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú tại phường Hạc Thành), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành), lái xe; và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn.

Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh để cùng tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt; 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày; 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Lâm cho biết khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại khoản tiền này. Tổng số tiền các khoản trên là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/lọ, cao gấp cao gấp 150 lần giá mua.

Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định loại thuốc được các đối tượng đưa ra là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho những người này là 9,5 triệu đồng. Số tiền sau đó được các đối tượng phân chia cho nhau.