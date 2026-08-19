Thua Singapore, HLV Thái Lan vẫn tự tin chờ tuyển Việt Nam ở chung kết

(VTC News) -

Ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 18/8 tại sân Rajamangala, đội tuyển Thái Lan để thua Singapore 1-2. Tuy nhiên, với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết và sẽ đối đầu đội thắng rong cặp bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Sau trận đấu, HLV của đội tuyển Thái Lan, Anthony Hudson thừa nhận thất vọng vì thua Singapore ở bán kết lượt về: “Trước hết, tôi phải nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ vì đã vào chung kết, với một đội hình kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận kết quả này đáng thất vọng, bởi chúng tôi đã có nhiều cơ hội để gỡ hòa hoặc giành chiến thắng trong hiệp 2”.

HLV Anthony Hudson cho rằng ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026

HLV Hudson cho rằng đội tuyển Thái Lan khả năng cao sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết: “Khả năng cao chúng tôi sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Chúng tôi may mắn có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, như vậy là đủ. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng hai lần đối đầu đội tuyển Singapore đều không dễ dàng. Trận đấu này cho thấy vì sao đội tuyển Singapore lại thi đấu tốt trước đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Bây giờ chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho chung kết”.

Về màn trình diễn gây thất vọng của đội bóng có biệt danh “Voi chiến”, HLV Hudson cho rằng các cầu thủ Thái Lan chưa có thể trạng tốt: “Về màn trình diễn có phần nhàm chán ở trận đấu này, dù trận lượt đi với Singapore tốt hơn, trước hết tôi phải nói rằng giải đấu diễn ra trong giai đoạn tiền mùa giải của các giải vô địch quốc gia và phần lớn cầu thủ còn trẻ. Quan trọng hơn, thể trạng của các cầu thủ không cho phép họ đáp ứng được lối chơi của chúng tôi”.

HLV Hudson cho rằng việc Thái Lan để thua Singapore không thể che mờ mục tiêu quan trọng nhất mà đội tuyển đã hoàn thành: “Một số người có thể không hài lòng vì thất bại, nhưng chúng tôi đã vào chung kết. Tôi hiểu những câu hỏi của người hâm mộ. Tôi đảm bảo rằng mình tự hào về tất cả các cầu thủ và quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu vào chung kết”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi. Theo lịch, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày 22/8, trước khi hai đội đá lượt về ngày 26/8.

“Ở trận chung kết lượt đi, chúng tôi sẽ được thi đấu trên sân nhà, điều này sẽ khác với bán kết khi chúng tôi phải đá sân khách trước. Chúng tôi có một ngày để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam, điều này rất quan trọng bởi khoảng thời gian đó sẽ giúp các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Về những chi tiết cụ thể, tôi sẽ không nói lúc này. Chúng tôi cần đưa các cầu thủ trở lại trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho cả hai trận chung kết”, HLV Hudson chia sẻ.