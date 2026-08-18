Trực tiếp bóng đá Thái Lan 0-0 Singapore: Gustavsson trở lại

Gustavsson và Sarach uy hiếp hàng thủ Singapore bằng những cú sút xa không trúng đích. Mặt sân sũng nước gây cản trở những đường bóng sệt.

Thông tin trận đấu Thái Lan vs Singapore (20h ngày 18/8)

Đội tuyển Thái Lan nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Singapore ở lượt đi ngày 15/8. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ vào chung kết nếu thắng, hòa hoặc chỉ thua với cách biệt dưới 2 bàn trong cuộc tái đấu trên sân nhà (giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Trong 10 trận đấu gần nhất, đội tuyển Thái Lan thắng 8, hòa 2, ghi 24 bàn và thủng lưới 6 lần. Đội tuyển xứ chùa vàng đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại ASEAN Cup 2026. Trước khi vượt qua Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết, họ toàn thắng 4 trận vòng bảng trước Lào, Malaysia, Philippines và Myanmar.

Thái Lan đấu với Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Singapore thắng 5, hòa 2 và thua 3 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng đảo quốc sư tử ghi 16 bàn, thủng lưới 11 lần. Thất bại trước Thái Lan cũng chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Singapore.

Thành tích đối đầu cho thấy ưu thế áp đảo của đội chủ nhà. Thái Lan toàn thắng cả 10 lần gặp Singapore gần nhất tính cả giao hữu và chính thức, ghi 26 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần.

Singapore chưa đánh bại Thái Lan trong chuỗi đối đầu này. Riêng 5 lần gặp nhau gần nhất từ tháng 11/2023 đến nay, đội tuyển Thái Lan đều ghi ít nhất 3 bàn, với các chiến thắng 3-1, 3-2, 4-2, 3-1 và 3-1.