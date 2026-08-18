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Xuất bản ngày 18/08/2026 07:00 PM
Xuất bản ngày 18/08/2026 07:00 PM

Trực tiếp bóng đá Thái Lan 0-0 Singapore: Gustavsson trở lại

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore (20h ngày 18/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Thái Lan đấu với Singapore thuộc bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Thái Lan vs Singapore

    ASEAN Cup 2026
    Thái Lan
    0-0
    Singapore
    hiệp 1

  • Gustavsson và Sarach uy hiếp hàng thủ Singapore bằng những cú sút xa không trúng đích. Mặt sân sũng nước gây cản trở những đường bóng sệt.

  • Trận đấu bắt đầu

    Singapore (áo đỏ) giao bóng.

  • Đội hình Thái Lan và Singapore

    Trực tiếp bóng đá Thái Lan 0-0 Singapore: Gustavsson trở lại - 2
    Thái Lan
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Kampol Pathomakkakul
    TM
    3
    Pansa Hemviboon
    4
    Manuel Bihr
    5
    Seksan Ratree
    6
    Sarach Yooyen
    ĐT
    10
    Worrachit Kanitsribampen
    14
    Teerasak Poeiphimai
    15
    Narubadin Weerawatnodom
    17
    Picha Autra
    24
    Wanchai Jarunongkran
    25
    Patrik Gustavsson
    Trực tiếp bóng đá Thái Lan 0-0 Singapore: Gustavsson trở lại - 3
    SINGAPORE
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Izwan Mahbud
    TM
    3
    Ryhan Stewart
    6
    Keito Nakamura
    7
    Song Ui-yong
    8
    Shah Shahiran
    10
    Farhan Zulkifli
    13
    Harhys Stewart
    14
    Hariss Harun
    ĐT
    18
    Jacob Mahler
    19
    Ilhan Fandi
    26
    Nur Abdullah

  • Thông tin trận đấu Thái Lan vs Singapore (20h ngày 18/8)

    Đội tuyển Thái Lan nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Singapore ở lượt đi ngày 15/8. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ vào chung kết nếu thắng, hòa hoặc chỉ thua với cách biệt dưới 2 bàn trong cuộc tái đấu trên sân nhà (giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách).

    Trong 10 trận đấu gần nhất, đội tuyển Thái Lan thắng 8, hòa 2, ghi 24 bàn và thủng lưới 6 lần. Đội tuyển xứ chùa vàng đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại ASEAN Cup 2026. Trước khi vượt qua Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết, họ toàn thắng 4 trận vòng bảng trước Lào, Malaysia, Philippines và Myanmar.

    Thái Lan đấu với Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

    Thái Lan đấu với Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

    Singapore thắng 5, hòa 2 và thua 3 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng đảo quốc sư tử ghi 16 bàn, thủng lưới 11 lần. Thất bại trước Thái Lan cũng chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại của Singapore.

    Thành tích đối đầu cho thấy ưu thế áp đảo của đội chủ nhà. Thái Lan toàn thắng cả 10 lần gặp Singapore gần nhất tính cả giao hữu và chính thức, ghi 26 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần.

    Singapore chưa đánh bại Thái Lan trong chuỗi đối đầu này. Riêng 5 lần gặp nhau gần nhất từ tháng 11/2023 đến nay, đội tuyển Thái Lan đều ghi ít nhất 3 bàn, với các chiến thắng 3-1, 3-2, 4-2, 3-1 và 3-1.

  • Link FPT Play trực tiếp Thái Lan vs Singapore

    Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Thái Lan vs Singapore (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-singapore-6a7c3a29e5d5d37a8158a9f9?event=event&type=highlight

    Trận Thái Lan vs Singapore được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Thái Lan vs Singapore được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

    Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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