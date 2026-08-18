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Xuất bản ngày 18/08/2026 07:30 PM
Xuất bản ngày 18/08/2026 07:30 PM

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore 20h ngày 18/8, bán kết ASEAN Cup 2026

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore: Kênh phát sóng, giờ thi đấu, thông tin trận bán kết lượt về Thái Lan vs Singapore giải ASEAN Cup 2026.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 18/8 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Thái Lan vs Singapore trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Thái Lan vs Singapore nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore trên kênh nào?

Trận Thái Lan vs Singapore được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Thái Lan và Singapore được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Trận đấu giữa Thái Lan và Singapore được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore hôm nay

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Thái Lan vs Singapore (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-singapore-6a7c3a29e5d5d37a8158a9f9.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Thái Lan vs Singapore

Sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Singapore ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Nếu bảo toàn được ưu thế ở trận lượt về, “Voi chiến” sẽ có lần thứ 12 góp mặt ở trận tranh chức vô địch của giải đấu số một Đông Nam Á.

Trong khi đó, Singapore buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt về nếu muốn ngăn Thái Lan tiến thêm một bước trên hành trình thiết lập cột mốc mới. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi đoàn quân của HLV Anthony Hudson đang duy trì phong độ ấn tượng.

Singapore có phong độ không tệ khi chỉ nhận một thất bại trong 5 trận gần đây, nhưng những điểm yếu nơi hàng phòng ngự đã bộc lộ rõ ở lượt đi. Đội bóng của HLV Gavin Lee nhiều lần để mất bóng ở khu vực nguy hiểm, không kiểm soát được Teerasak Poeiphimai trong bàn thua thứ hai và bất lực trước tốc độ của Patrik Gustavsson ở tình huống dẫn đến bàn thứ ba.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía “Voi chiến” khi họ thắng 4 trong 5 lần chạm trán Singapore gần nhất. Với cách biệt 2 bàn sau lượt đi, Thái Lan có điều kiện thuận lợi để chủ động điều tiết trận đấu và hướng tới việc ghi thêm một chiến thắng.

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