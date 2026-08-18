(VTC News) -

Tối 18/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), đội tuyển Thái Lan thất bại 1-2 trước Thái Lan trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Chiến thắng này giúp Singapore chấm dứt 14 năm không thắng trước Thái Lan nhưng chưa đủ để đội bóng của đảo quốc sư tử giành quyền vào chung kết.

ASEAN Cup 2026 Thái Lan 1 - 2 4-3 Singapore Kakana 61’ KẾT THÚC H.Stewart 45+1’ Pansa (PL) 66’ Thống kê trận đấu

Thái Lan nhập cuộc chủ động, chờ đối thủ dâng cao để khai thác khoảng trống bằng những pha phản công nhanh giống như trận lượt đi. Đội chủ nhà suýt thành công khi Seksan Ratree băng lên trống trải từ giữa sân và ghi bàn, nhưng trọng tài báo lỗi việt vị.

Trong bối cảnh bị dẫn 1-3 sau trận lượt đi, Singapore buộc phải mạo hiểm. Đội khách kiểm soát bóng 62%, tung ra 9 pha dứt điểm. Tuy nhiên, trời mưa và mặt sân sũng nước khiến Singapore gặp khó trong các pha xử lý, phối hợp. Họ không tạo ra được sức ép liên tục.

Thái Lan đấu với Singapore trên sân nhà ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Changsuek)

Bàn thắng đến ở thời gian bù giờ của hiệp một. Thủ môn Thái Lan băng ra xa khung thành để cản phá nhưng lại vô tình đưa bóng đến Harhys Stewart. Tiền vệ Singapore lập tức sút xa vào khung thành trống.

Video: Singapore mở tỷ số ở trận lượt về.

Pha ghi bàn của Stewart khiến trận đấu trở nên hấp dẫn trong hiệp hai. Singapore dốc toàn lực gây sức ép, chấp nhận đẩy cao đội hình để lộ khoảng trống lớn ở sân nhà.

Thái Lan nhờ đó lại càng có thêm nhiều cơ hội tấn công thoáng. Từ một pha bóng như vậy, Wanchai Jarunongkran kiếm được quả phạt đền để Kakana Khamyok gỡ hòa 1-1. Ngoài ra, Teerasak Poeiphimai còn bỏ lỡ 2 cơ hội khi sút trúng cột.

Video: Thái Lan gỡ hòa 1-1.

Singapore nhanh chóng thắp lại hy vọng trong pha bóng lộn xộn trước khung thành đối phương ở phút 66. Ryhan Stewart, em trai của cầu thủ mở tỷ số Harhys Stewart, sút trúng chân Pansa Hemviboon vào lưới.

Singapore vượt lên dẫn 2-1 trong trận lượt về và chỉ cần thêm 1 bàn để san lấp cách biệt. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Gavin Lee không tìm được đường vào khung thành đối phương lần nữa.

Video: Singapore dẫn 2-1.

Thái Lan thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận, vượt qua Singapore để giành quyền vào chung kết. Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển xứ chùa vàng được thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 22/8.

THÁI LAN ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kampol Pathomakkakul 7,4 3 Pansa Hemviboon 5,8 4 Manuel Bihr 6,4 5 Seksan Ratree ↓ 6,6 6 Sarach Yooyen 6,5 10 Worrachit Kanitsribampen ↓ 6,3 14 Teerasak Poeiphimai 6,6 15 Narubadin Weerawatnodom 6,4 17 Picha Autra ↓ 6,6 24 Wanchai Jarunongkran ↓ 6,5 25 Patrik Gustavsson ↓ 6,9 DỰ BỊ VÀO SÂN 7 Kakana Khamyok ↑ 7,2 8 Thossawat Limwannasthian ↑ 6,9 9 Yotsakorn Burapha ↑ 6,5 13 Oussama Thiangkham ↑ 6,4 21 Chaiyaphon Otton ↑ 6,6 SINGAPORE ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Izwan Mahbud 6,7 3 Ryhan Stewart ↓ 5,7 6 Kyoga Nakamura 6,4 7 Song Ui-yong 5,7 8 Shah Shahiran 6,5 10 Farhan Zulkifli ↓ 7,1 13 Harhys Stewart 7,0 14 Hariss Harun ↓ 7,1 18 Jacob Mahler 7,1 19 Ilhan Fandi ↓ 6,8 26 Nur Abdullah ↓ 6,9 DỰ BỊ VÀO SÂN 11 Glen Kweh ↑ 7,0 15 Lionel Tan ↑ 6,6 16 Hami Syahin ↑ 6,3 17 Irfan Fandi ↑ 7,2 20 Shawal Anuar ↑ 6,7