Thái Lan cất trụ cột, giữ sức đấu tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026?

(VTC News) -

Báo Thái Lan Siamsport cho rằng huấn luyện viên Anthony Hudson có thể thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Singapore, trong bối cảnh “Voi chiến” đang nắm lợi thế lớn và cần tính toán lực lượng cho trận chung kết.

“Về lực lượng, Thái Lan cần chờ kiểm tra tình trạng thể lực của Teerasak Poeiphimai, cầu thủ gặp chấn thương ở trận đấu trước. ‘Voi chiến’ cũng phải thận trọng với nguy cơ cầu thủ bị treo giò nếu lọt vào chung kết, bởi đội trưởng Sarach Yooyen và Yotsakorn Burapha đều đã nhận thẻ vàng ở lượt đi. Những cầu thủ còn lại đều sẵn sàng ra sân”, báo Siamsport nhận định.

SiamSport dự đoán Thái Lan sẽ có một số thay đổi trong đội hình xuất phát. Theo đó, “Voi chiến” có thể xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 gồm Kampol Pathomakkakul, Manuel Bihr, Nattapong Sairiya, Usman Thiangkham, Narubadin Weerawatnodom, Thossawat Limwannasathian, Pokklaw Anan, Seksan Ratree, Chaiyapol Odtong, Jehanafie Mama và Patrik Gustavsson.

Báo Thái Lan cho rằng đội tuyển nước này có thể thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Singapore. (Ảnh: FA Thailand)

SiamSport cũng đánh giá cơ hội đi tiếp của đội chủ nhà rất cao: “Thái Lan đã thắng cả 8 trận gần nhất khi tiếp đón Singapore trên mọi đấu trường và chưa thua đối thủ này tại Thái Lan trong 16 năm 9 tháng, tương đương 6.117 ngày”.

Lần gần nhất Singapore thắng trên đất Thái Lan diễn ra ngày 18/11/2009, tại vòng loại Asian Cup 2011. Khi đó, đội khách giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Aleksandar Duric.

Dù nắm lợi thế, HLV Anthony Hudson khẳng định các học trò không được phép chủ quan. Nhà cầm quân người Anh muốn đội tuyển Thái Lan nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước sự cổ vũ của người hâm mộ.

Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee vẫn còn hy vọng giành quyền vào chung kết. Bàn thắng quan trọng của Ilhan Fandi ở cuối trận lượt đi giúp Singapore rút ngắn cách biệt xuống còn hai bàn. Đáng chú ý, giải đấu năm nay áp dụng thể thức mới và không sử dụng luật bàn thắng sân khách.

Báo Thái Lan cho rằng “Những chú sư tử” sẽ buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt, qua đó tạo động lực và hy vọng thực hiện màn lội ngược dòng.

Nếu vượt qua Singapore, Thái Lan sẽ chờ đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam hiện cũng nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở lượt đi. Hai trận bán kết lượt về sẽ quyết định liệu Thái Lan và Việt Nam có tái ngộ trong trận tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 hay không.