Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm giao thông, đảm bảo thượng tôn pháp luật

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại Công điện số 55 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

CSGT Hà Nội sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực đường Vành đai 3, đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, bảo đảm thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường…; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách bằng đường thủy…

Lực lượng Công an cần tập trung kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy; tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải.

Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm.

Lực lượng Công an cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Song song với đó, công an cần phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ.

“Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; kịp thời thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý”, Công điện nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Ngành Xây dựng có nhiệm vụ chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, tuyến giao thông trọng điểm, trung tâm du lịch (hoàn thành trước kỳ nghỉ Lễ); rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết, khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường rà soát, xử lý nghiêm việc đăng tải các thông tin trên các nền tảng mạng xã hội vi phạm các quy định về quản lý, đăng tải, cung cấp thông tin báo chí gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Các địa phương cũng được giao chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.