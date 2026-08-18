Từng đi 160km để xử lý lỗi giao thông, tôi ủng hộ phạt nguội hoàn toàn qua mạng

(VTC News) -

Lần gần nhất đưa ô tô đi đăng kiểm định kỳ, tôi mới biết xe mình chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt nguội. Tra cứu kỹ hơn, lỗi vi phạm diễn ra từ hơn một năm trước tại tuyến đường ở Quảng Ninh mà tôi đi trong chuyến công tác ngắn.

Sau khi liên hệ, tôi được hướng dẫn xuống tận nơi để làm rõ, xác định người lái và lập biên bản. Tôi phải xin nghỉ nửa ngày để đi 160km từ Hà Nội về Quảng Ninh, đến cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục. Việc phải xếp hàng, chờ đợi cũng rất mất thời gian và gây mệt mỏi.

Hiện nay, sau khi hệ thống camera ghi nhận vi phạm, chủ xe hoặc người vi phạm vẫn phải đến cơ quan công an để làm rõ, xác định người lái và lập biên bản. Sau khi có quyết định xử phạt, người dân mới có thể lựa chọn nộp phạt trực tuyến. Việc người vi phạm phải có mặt trực tiếp tại cơ quan công an xuất phát từ yêu cầu pháp lý nhằm đảm bảo xác định đúng người lái xe tại thời điểm vi phạm, tránh tình trạng phạt nhầm hoặc chủ xe bị phạt thay cho người khác.

Người dân đến xác minh lỗi vi phạm tại trụ sở CSGT Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, đối với những người dân sống và làm việc tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM nhưng thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh thành, việc phải đi lại hàng trăm cây số để giải quyết lỗi vi phạm giao thông thực sự là gánh nặng, ảnh hưởng lớn đến công việc. Vì vậy, tôi rất ủng hộ đề xuất mới đây của Cục Cảnh sát giao thông, đó là loại bỏ bước lập biên bản, chuyển sang xử lý phạt nguội hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Tôi cho rằng đây là sự điều chỉnh đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đời sống xã hội và năng lực công nghệ hiện nay, không chỉ giảm tải cho lực lượng công an mà còn giúp tài xế đỡ cực nhọc hơn rất nhiều.

Theo đề xuất trên, toàn bộ chuỗi quy trình từ khâu ghi nhận hình ảnh vi phạm, gửi thông báo, xác minh người điều khiển phương tiện, giải trình, ra quyết định xử phạt đến khâu thi hành nộp phạt đều được tích hợp đồng bộ trên nền tảng số. Cục Cảnh sát giao thông sẽ xử lý phạt nguội toàn bộ trên môi trường điện tử và bỏ bước lập biên bản giấy.

Ngay khi hệ thống camera phát hiện vi phạm, thông báo sẽ được tự động gửi về tài khoản VNeID hoặc VNeTraffic của tài xế trong vòng 2 tiếng. Tài xế nhận thông báo có thể thao tác xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý ngay trên ứng dụng. Nếu đồng ý, quyết định xử phạt điện tử sẽ được ban hành để người vi phạm thực hiện thủ tục nộp phạt trực tuyến.

Giải pháp này vừa đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ nhờ độ tin cậy của tài khoản định danh VNeID, vừa mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân. Khi môi trường điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, người dân dù ở Hà Nội, Cà Mau hay Điện Biên đều có thể xử lý các thông báo phạt nguội phát sinh ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ trong vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Sẽ không còn cảnh phải xin nghỉ làm rồi chạy xe hàng trăm cây số quay lại địa phương ghi nhận vi phạm, xếp hàng đợi ký biên bản xử phạt.

Nhìn từ phía tài xế, điểm đột phá lớn nhất của phương án này là tính thời điểm và sự chủ động. Việc thông báo vi phạm được gửi tự động trong vòng 2 tiếng giúp tài xế nắm bắt thông tin kịp thời. Thực tế không ít tài xế do không có thói quen chủ động kiểm tra nên bị dồn, tích hàng loạt lỗi vi phạm suốt nhiều tháng, thậm chí cả năm trời mà không hề hay biết cho đến tận kỳ đăng kiểm xe.

Nhận thông báo sớm không chỉ là câu chuyện tiện lợi, mà thông báo đó chính là lời nhắc nhở kịp thời để tài xế điều chỉnh ngay ý thức và hành vi, từ đó giảm khả năng lặp lại lỗi này trong thời gian ngắn, nền giao thông sẽ văn minh và an toàn hơn. Mỗi lần vi phạm là một lần nhắc nhở, tác dụng sẽ cao hơn rất nhiều so với việc vi phạm nhiều lần nhưng cả năm trời sau đó mới nhận thông báp “gộp”.

Việc minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống số cũng góp phần thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Bất kể lỗi sai nào dù là nhỏ nhất, tài xế cũng lập tức bị nhắc nhở và đối mặt với án phạt thì sẽ giảm nguy cơ tái phạm và tâm lý nhờn luật.

Cuối cùng, quy trình phạt nguội hoàn toàn trực tuyến cũng giúp lực lượng công an địa phương giảm bớt đáng kể áp lực về hồ sơ, thủ tục lưu trữ và khối lượng công việc. Thay vì phải cắt cử cán bộ trực tiếp tiếp dân, đối chiếu hình ảnh và lập văn bản giấy cho từng trường hợp, lực lượng chức năng có thể tập trung nguồn lực cho nhiều công tác khác.

Việc chuyển đổi hoàn toàn quy trình xử lý phạt nguội sang môi trường điện tử không chỉ giải quyết triệt để nỗi trăn trở di chuyển hàng trăm cây số của tài xế, mà còn thể hiện sự hiện đại trong công tác hành chính. Khi mỗi dặm đường đều được giám sát, ghi nhận và thông báo nhanh chóng, tài xế chắc chắn sẽ cảm thấy ngày càng an tâm và lái xe an toàn hơn.

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