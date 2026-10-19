Thủ tướng yêu cầu nâng tỷ lệ lãnh đạo trẻ ở tất cả các ngành

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 chiều 15/10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên và lấy ý kiến của Đoàn Thanh niên cùng cấp trong quá trình xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm.

“Quan tâm bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn đề xuất để lực lượng thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược ở một số lĩnh vực cụ thể phù hợp năng lực, khả năng của thanh niên, góp phần giải quyết một số bài toán lớn của đất nước, các bộ, ngành và địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Trung ương Đoàn còn có trách nhiệm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ tham gia vào các thiết chế, cơ chế nghiên cứu đã được Nhà nước xây dựng, những trung tâm thí nghiệm, cơ sở hạ tầng dùng chung phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ, thanh niên tham gia triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại các vùng khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người trẻ dưới 35 tuổi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên.

UBND các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm; chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.