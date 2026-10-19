Lửa đỏ rực nuốt trọn xe tải chở khay nhựa trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

(VTC News) -

Sáng 19/10, ông Trần Công Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng) cho biết, rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra một vụ xe tải chở khay nhựa bốc cháy dữ dội.

Xe tải chở khay nhựa đựng cá bốc cháy tại km31 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rạng sáng 19/10

Theo ông Trường, vị trí xảy ra vụ cháy tại km31 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vào thời điểm phát hiện xe cháy, tài xế nhanh chóng cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp. Do thời điểm này có gió, khói đen bốc cao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến cũng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy.

Vụ cháy khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng Nam - Bắc bị ùn tắc kéo dài.

Để tránh khu vực xảy ra cháy, các phương tiện di chuyển theo hướng Nam - Bắc được hướng dẫn ra khỏi cao tốc tại km38, nút giao ĐT.720, di chuyển theo Quốc lộ 1 rồi vào lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 55.

Vụ cháy được khống chế, tuy nhiên xe tải bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung; hàng hóa đổ xuống đường. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.