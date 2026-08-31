Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm sai phạm vụ lật xe khiến 4 người chết

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Công điện số 61 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E-449.17 do Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy trên đường tránh theo hướng Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa cũ.

Đến Km10+600 (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), do mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn và mặt đường bị sạt lở bùn đất nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải chiều đi. Đây là đoạn đường chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác giao thông.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có 34 người (2 lái xe, 1 phụ xe, 31 hành khách). Hậu quả, 4 người tử vong. Đây là vụ việc có dấu hiệu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự xảy ra, đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn cho người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt xử lý nghiêm theo đúng quy định để làm gương và nêu cao tính răn đe trong chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cần chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ việc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ tuyến đường này, nhất là tính pháp lý, các yếu tố đảm bảo an toàn, các bất cập chưa được khắc phục, nguyên nhân để xảy ra vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn thông suốt trước khi cho phép phương tiện lưu thông.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không được để xảy ra những vụ việc tương tự, đảm bảo người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, thông suốt.