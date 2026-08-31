Lật xe khách ở Gia Lai, 4 người chết: Nhân chứng kể phút xe rung lắc mạnh

(VTC News) -

Trưa 31/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, đơn vị tiếp nhận 4 trường hợp tử vong trong vụ lật xe khách trên tuyến tránh phía Đông, phường Hội Phú.

Cả 4 trường hợp được xác định tử vong ngoại viện. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính để hoàn tất thủ tục và thông báo cho gia đình.

Trong số 20 nạn nhân nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến nay 15 người đã được xuất viện.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, anh Phạm Ngọc Quốc Lên (28 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể khoảnh khắc thoát nạn.

Anh Phạm Ngọc Quốc Lên kể lại khoảnh khắc chiếc xe bị lật.

Theo anh Lên, khoảng 2h, anh tỉnh dậy và lấy điện thoại sử dụng. Lúc này, chiếc xe đang di chuyển trong trời mưa lớn. Không lâu sau, anh cảm nhận xe rung mạnh rồi bất ngờ bị lật.

“Xe chạy khá nhanh, trước khi lật tôi cảm nhận xe rung. Lúc đó đường thẳng và trời đang mưa rất lớn”, anh Lên kể.

Chiếc xe khách chở 33 người, trong đó có nhiều hành khách từ TP.HCM về An Khê (Gia Lai) nghỉ lễ. Khi xe lật, anh Lên ngã nhào, bị bong gân ở tay và hơi choáng.

“Khi xe lật, có người kêu tôi dậy và tôi cố bò ra ngoài”, anh Lên nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn.

Sau vụ tai nạn, những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 3h50 ngày 31/8, xe khách của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lái, chở 33 hành khách, đang đi trên tuyến tránh phía Đông thì gặp nạn và bị lật.

Vụ tai nạn khiến một nhân tử vong tại chỗ, hơn 20 người khác bị thương.

Chiếc xe khách được cẩu khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Tài xế được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương nặng.