Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ ba nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Ngày 31/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể giảm 7 vụ (14,89%), giảm 4 người chết (15,38%) và giảm 5 người bị thương (17,24%). Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ô tô, 2.749 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 331 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe với 1.684 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT xử lý 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ, 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 25 trường hợp quá khổ giới hạn, 135 trường hợp chở quá số người quy định.

Ngoài ra, 148 trường hợp bị xử lý do sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định và 4 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.568 trường hợp vi phạm, lập biên bản 111 trường hợp. Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, CSGT phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, lực lượng chức năng kiểm soát 1.734 phương tiện, lập biên bản 107 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp. Trong đó, một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 132 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 63 trường hợp.