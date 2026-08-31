Lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong

(VTC News) -

Trưa 31/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, đơn vị tiếp nhận 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên tuyến tránh phía Đông, phường Hội Phú.

Những người này được xác định tử vong ngoại viện. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ danh tính của họ để thông báo cho gia đình.

Cũng theo vị này, 20 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Hiện đã có 15 bệnh nhân xuất viện.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Khoảng 3h50 ngày 31/8, xe khách của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lái, chở 33 hành khách, đang đi trên tuyến tránh phía Đông thì gặp nạn và bị lật.

Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xác định một nhân tử vong tại chỗ, hơn 20 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết trời mưa, có sương mù, mặt đường ướt. Chiếc xe khách bị lật nằm bên taluy, phần thân xe nghiêng xuống khu vực đất trồng cây. Nhiều mảnh vỡ và vật dụng của hành khách nằm xung quanh khu vực xe gặp nạn.

Chiếc xe khách được cẩu khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long có giấy phép lái xe hạng D do Cục Cảnh sát giao thông cấp ngày 1/7/2025, có giá trị đến ngày 1/7/2030.

Tài xế được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương nặng.