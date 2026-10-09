Thủ tướng: 'Mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân' vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống, học tập và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành của Lào.

Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội Lào và có tinh thần hướng về quê hương, đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được hun đúc qua nhiều thế hệ; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất phát triển, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao của Việt Nam đối với Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết cộng đồng người Việt tại Lào có truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành pháp luật nước sở tại và có nhiều đóng góp cho đất nước Lào cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bà con luôn coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ, duy trì các hoạt động văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời xác định mình là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Đánh giá cao những chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam tại Lào kỳ vọng các chủ trương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần đầu tư lâu dài, kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định: “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin hứa và cam kết là tiếp tục đầu tư lâu dài và kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và uy tín để đóng góp nhiều một cách thực sự vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào và lợi ích chung của hai đất nước; tiên phong đưa nội hàm gắn kết chiến lược vào hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án có tính chất kết nối giữa hai nền kinh tế, tạo ra những chuỗi giá trị và có lợi ích đan xen bền vững, góp phần đưa hợp tác kinh tế tương xứng với tầm của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam”.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để lãnh đạo hai Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa, tạo động lực mới cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có các dự án hợp tác lớn, mang tầm chiến lược.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng trong các cuộc làm việc cấp cao lần này là việc hai bên thống nhất triển khai mạnh mẽ nội hàm mới “gắn kết chiến lược”.

Thủ tướng khẳng định, Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thủy chung, đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của Chính phủ hai nước là phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng trên thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân hai dân tộc”.

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả, Thủ tướng cho biết, Thủ tướng hai nước đã thống nhất cơ chế điều hành trực tiếp, quyết liệt: giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Thủ tướng, các bộ, ngành và địa phương theo sát tiến độ, định kỳ đánh giá và kịp thời tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án hợp tác.

Khái quát bức tranh hợp tác kinh tế, người đứng đầu Chính phủ cho biết trong 9 tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đã đạt trên 660 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai nước diễn ra ngày 8/10, các doanh nghiệp đã ký kết và trao đổi các hợp đồng hợp tác với tổng trị giá lên tới gần 5 tỷ USD.

Hai nước đang tập trung hiện thực hóa các dự án hạ tầng mang tính liên kết chiến lược như: Dự án đường Hữu nghị biên giới sẽ hoàn thành 100 km đầu tiên ngay trong năm nay. Tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn Nghệ An lên Cửa khẩu Thanh Thủy) đã được bố trí đủ vốn ngân sách và giao tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích vào cuối quý IV/2028. Bên cạnh đó, hai bên đang khẩn trương xúc tiến dự án đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Lào khai thác hiệu quả bến cảng Vũng Áng, giúp nước bạn mở rộng lối ra biển.

Hai nước đẩy mạnh gắn kết chiến lược về nguồn điện và hệ thống truyền tải, tăng cường mua bán điện từ các dự án năng lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời của Lào sang Việt Nam. Đồng thời, xúc tiến đầu tư hệ thống đường ống và kho dự trữ xăng dầu chiến lược.

Nhấn mạnh chuyển đổi số và công nghệ cao, Thủ tướng cho biết khuyến khích các tập đoàn công nghệ Việt Nam (như Unitel) đi đầu, hỗ trợ Lào xây dựng hạ tầng số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vừa qua, Bộ Công an Việt Nam cũng đã chính thức bàn giao Trung tâm định danh và hỗ trợ phía bạn Lào triển khai hệ thống thẻ căn cước điện tử.

Lắng nghe tâm tư của cộng đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con người Việt yên tâm làm ăn, sinh sống, hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Đồng thời, bảo đảm điều kiện cho bà con tham gia các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với pháp luật và tập quán địa phương.

Thủ tướng khẳng định: “Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ được vun đắp ở cấp lãnh đạo cấp cao, mà quan trọng hơn cả là phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng người dân, doanh nghiệp hai nước. Mỗi bà con kiều bào, bằng những hành động và công việc cụ thể hằng ngày, chính là những đại sứ nhân dân, góp phần dựng xây đất nước Lào phồn vinh và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị anh em thủy chung giữa hai dân tộc”.

Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Đối với thế hệ trẻ, Thủ tướng kỳ vọng các thanh niên, lưu học sinh không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những “sứ giả” trẻ trung, nhiệt huyết, vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào trong công tác đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân thời gian qua, Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo và tập trung nắm vững chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là quan hệ đặc biệt với các nước láng giềng; chủ động theo dõi sát sao việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết cấp cao; kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khó khăn, tuyệt đối không để công việc tồn đọng, kéo dài.

Sâu sát nắm bắt tâm tư, đời sống và việc làm của bà con để kịp thời hỗ trợ; hỗ trợ xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, hội nhập tốt với xã hội sở tại; đặc biệt chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa và đẩy mạnh phong trào dạy - học tiếng Việt cho con em kiều bào.

Đồng thời xây dựng và mở rộng mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân tiêu biểu; tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con hướng về xây dựng Tổ quốc thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, giáo dục và khoa học công nghệ; đồng thời đa dạng hóa các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước Việt Nam, cho sự phát triển của Lào và đặc biệt là vun đắp mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, sâu sắc và hiệu quả.

Lại Hoa - Tuấn Trần (Nguồn: VOV)