Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc và tham gia các hoạt động từ ngày 11-15/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Hình ảnh lính Mỹ 'bỏ' căn cứ ở Kuwait sau đòn tập kích dữ dội của Iran Theo video được hãng tin CBS công bố và lời kể của binh sĩ Mỹ, cuộc tấn công của Iran đã buộc quân đội Mỹ bỏ lại căn cứ quân sự lớn ở Kuwait.

Tin nóng thế giới hôm nay 8/10: Iran cảnh báo tấn công phủ đầu Tổng hợp tin tức thế giới ngày 8/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz và những nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga - Ukraine.

Israel tập kích dữ dội Gaza, tiêu diệt 'phần tử khủng bố' Theo báo cáo của quan chức Palestine, Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở dải Gaza vào đúng ngày kỷ niệm 7/10 khiến 5 người thiệt mạng.