Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Lại Hoa - Trần Tuấn(VOV)
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc và tham gia các hoạt động từ ngày 11-15/10.
Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
Theo video được hãng tin CBS công bố và lời kể của binh sĩ Mỹ, cuộc tấn công của Iran đã buộc quân đội Mỹ bỏ lại căn cứ quân sự lớn ở Kuwait.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 8/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz và những nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga - Ukraine.
Theo báo cáo của quan chức Palestine, Israel tiến hành cuộc tấn công mới ở dải Gaza vào đúng ngày kỷ niệm 7/10 khiến 5 người thiệt mạng.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất áp mức phí mới lên tới 70.000 USD đối với chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế diện thị thực F-1 muốn làm việc tại Mỹ.
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