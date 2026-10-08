  • logo
Xuất bản ngày 08/10/2026 06:21 PM
Xuất bản ngày 08/10/2026 06:21 PM

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Lại Hoa - Trần Tuấn(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-thongloun-sisoulith-post1339557.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm